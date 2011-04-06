Когда каскадеры плачут

Популярный актер Андрей МЕРЗЛИКИН по первому образованию – радиотехник космического машиностроения. Позже окончил ВГИК. Известность пришла после роли Димона Ошпаренного в нашумевшей картине «Бумер». Далее Андрей играл в основном положительных персонажей в таких фильмах и сериалах, как: «Красная Капелла», «Курсанты», «Солдаты», «Штрафбат». И наконец, недавняя картина «Брестская крепость», где актер исполнил роль Героя Советского Союза, начальника погранзаставы лейтенанта Андрея Кижеватова.

- Андрей, как отнеслись к фильму «Брестская крепость» простые зрители и кинокритики?

– Я знаю, что фильм завоевал внимание зрителя 18–23 лет, из-за которого в принципе и идет вся борьба за прокатное время. Но немало примеров, когда совсем молодые люди, посмотрев «Брестскую крепость», приводили потом в кинотеатр своих родителей, бабушек и дедушек. Самое главное, в нашей картине отсутствуют идеология, современный лжепатриотизм. Мы просто честно рассказываем об одном из драматических эпизодов истории нашего государства, говорим о том, как война разрушает личность конкретного человека. Это драма не только Родины, всего народа, но в первую очередь – и каждой человеческой жизни в отдельности. И как раз этот акцент помог молодому зрителю увлечься, проникнуться нашей картиной. Что касается критиков и журналистов, то даже самые агрессивно настроенные киноблогеры хвалили картину, которая все два часа 11 минут держит зрителя в напряжении. И это наша самая главная победа!

– Вы не получили за эту работу «Золотого орла», зато вам вручили премию ФСБ…

– Честно говоря, для меня было открытием, что существует такая ежегодная премия за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности… Мне вручили памятный знак с символикой ФСБ: хрустальный щит, очень красивый, плюс диплом и небольшой денежный эквивалент. Я был удостоен второй премии – за роль начальника погранзаставы. А первую вручили замечательному артисту, художественному руководителю Малого театра Юрию Мефодьевичу Соломину, создавшему немало ярких образов чекистов. Получили награды и мои коллеги по фильму «Бресткая крепость» – продюсер Игорь Угольников и режиссер Александр Котт.

– Что было самого интересного, неожиданного на съемках «Брестской крепости»?

– Принципиально важным было то, что декорации были построены прямо в Брестской крепости, и снимали мы там. На съемках не раз происходили удивительные события: когда требовалось солнце, оно появлялось из-за облаков, когда мы уходили снимать в подвалы, шел дождь. 15 октября мы заканчивали съемки, понимая, что не удастся снять крепость в снегу, в такое время в тех краях снега не бывает. Но когда я проснулся утром, то увидел, что мои каскадеры, здоровые мужики, плачут. «Что такое?» – спросил я с удивлением. «А ты в окно посмотри! Снег выпал!»

– Андрей, вы сейчас очень востребованы в большом кино. Почему же до сих пор соглашаетесь на съемки в легкомысленных сериалах?

– Что Господь посылает, в том и работаю. Для меня важна работа, это моя профессия. Так называемый мировой финансовый кризис больно ударил по кинематографу. Многие проекты закрылись или заморозились. Поэтому появилось свободное пространство, когда можно было заниматься театром, уделить внимание телевидению. И действительно я снялся в сериалах. Но я никогда этого не стесняюсь. Все мировые знаменитости и в Америке, и в Европе не считают зазорным участвовать в телефильмах. Это нормальная практика – люди работают. И работу эту надо делать хорошо, чтобы потом не было стыдно перед своими зрителями.

– А за роль спецагента под прикрытием, который к тому же еще и трансвестит, в фильме «Если бы да кабы» вам не стыдно?

– Да, была и такая роль, но я этой картины в итоге не видел, не могу сказать, стоила ли овчинка выделки. По-моему, даже премьеры не было. Она канула в Лету. Но эксперимент был по-своему забавный, мы просто шкодничали. Режиссер убедил меня надеть женское платье и сыграть эксцентричного персонажа.

– Станиславский произнес крылатую фразу: «Каждый актер – это адвокат своей роли». Вы согласны с ним?

– Мы все, похоже, заигрались в желании оправдать любые поступки своих персонажей. У нас кругом одни «адвокаты», но не хватает «прокурора», чтобы точно расставить акценты, а значит, показать правдивую картину... Жизнь намного жестче, чем нам кажется. Мне хочется быть в профессии более мужественным, не бояться называть вещи своими именами. И не только на сцене, но и в реальной жизни.

– В каких новых картинах мы увидим вас в ближайшее время?

– Весной ждем третью часть «Утомленных солнцем» – фильм «Цитадель» Никиты Михалкова. У меня там небольшая роль, но интересная. А недавно я снялся в картине Антона Сиверса «Дом на обочине». Два месяца съемки шли в Петербурге, очень интересный сценарий, режиссерская работа. У меня сложная роль: история рефлексии человека, внутренних переживаний на тему осознания собственной неприглядности…

– Правда, что вы мечтаете сыграть в мюзикле?

– Мне очень нравится творчество Высоцкого, я бы хотел в каком-то концерте спеть одну из его песен, но пока все мимо – таланта не хватает.