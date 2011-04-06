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Русский театр всегда в фаворе

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Русский театр всегда в фаворе

Народная артистка СССР Ада РОГОВЦЕВА снялась почти в ста фильмах, но самая знаменитая роль, после которой ее полюбила вся страна, – это, конечно же, Анна Кафтанова из «Вечного зова». В творческом багаже знаменитой актрисы и другие заметные роли: «Укрощение огня», «Овод», «Ермоловы», «Тарас Бульба». 35 лет Ада Николаевна проработала в Киеве, в знаменитом Русском драматическом театре имени Леси Украинки. После ухода из него гастролирует с концертными программами, снимается в кино, играет в спектаклях Романа Виктюка.

- Ада Николаевна, вы сейчас, в наше время, как-то ощущаете свою популярность, звездность?

– Расскажу смешную историю. Несколько лет назад мы снимались в Москве вместе с Арменом Джигарханяном в каком-то телесериале. Съемки были бесконечными, затянулись далеко за полночь. На дворе стоял тридцатиградусный мороз. В подъезде старого блочного дома немногим больше. И вот в пять утра в паузе между дублями, когда мы, два народных артиста, околев от холода, грелись у батареи, Джигарханян сказал мне: «Ну, что, мать, о такой старости ты мечтала?»…

– От великого до смешного один шаг!

– Бывает и наоборот. Недавно мы вместе с моими знаменитыми коллегами Татьяной Конюховой, Ларисой Лужиной, Светланой Светличной, Евгенией Ураловой ездили в Петербург на открытие фотовыставки, посвященной телепроекту «Бабье лето». И после того приема, который устроили нам на открытии, я могу смело сказать: о такой старости можно было мечтать! Мы общались с журналистами и поклонниками, позировали фото- и кинокамерам, нас задарили подарками. А какой был накрыт стол! И самое главное, со стен галереи современного искусства «Эрарта» на нас смотрели наши же огромные портреты. Мне казалось, что все это сон.

Автор проекта, известный телеведущий Сергей Майоров, признался, что в детстве собирал открытки советских киноактрис, то есть наши открытки. И теперь у него появилось желание посмотреть, что с нами стало, послушать наши рассуждения о жизни. Меня поразило и то, что в Петербурге к нам подходили совсем молодые люди с теми же «антикварными» открытками, которых, как мне казалось, и след простыл, и просили поставить автограф.

– В каких новых фильмах вы сейчас снимаетесь?

– Еще недавно я снималась много. Вот в этом сезоне не снимаюсь и очень горюю по этому поводу. Но что поделать, возраст такой, что вообще ролей, а уж тем более интересных, становится все меньше и меньше. Я себя приучаю к мысли, что нужно смириться с этим, не ворчать, не расстраиваться, а ждать новых ролей как подарка судьбы. Но наступила весна, и я жду с нетерпением, когда раздастся звонок помрежа: «У нас для вас есть отличная роль!»

Я люблю сниматься, как бы тяжело ни было. Сниматься даже тогда, когда сценарий и диалоги моих героинь оставляют желать лучшего. Ничего страшного, на съемочной площадке можно внести коррективы, а иногда и текст переписать. Режиссеры обычно доверяют моему опыту и актерскому чутью.

– Какие эпизоды, сцены остались в вашей памяти от съемок в легендарном сериале «Вечный зов»?

– Почему-то чаще всего вспоминаю поездку в Норвегию, где снималась одна из серий. Эпизод, когда моя героиня Анна приезжает в чужую страну, чтобы увидеть могилу своего сына, погибшего там. Выбирая место съемок, на кладбище, мы остановились у памятника нашим солдатам. И вдруг ко мне, одетой в костюм Анны – седой парик, скромный костюм, сверху макинтош, – подошла старушка и стала рядом, локоть к локтю. Показывая на какую-то могилку, она начала что-то быстро-быстро лопотать на норвежском языке, глядя мне в лицо чистыми, глубокими глазами. Я, разумеется, ничего не понимала и, тем не менее, когда из глаз старухи покатились крупные слезы, тоже разревелась – громко, по-бабьи, не сдерживаясь. Я ревела, совсем не понимая и в то же время хорошо понимая эту маленькую норвежскую женщину. В мире есть еще один, особенный, общий язык – материнский…

– Ада Николаевна, вы чаще снимаетесь в России или Украине?

– Конечно, в России. У нас снимают мало.

– Вы удостоены звания Героя Украины, однако говорят, что ваша востребованность в российском кино и на театральном рынке далеко не всем там нравится?

– Эти разговоры – все ерунда и сплошное политиканство. Даже в программе «Бабье лето» Сережа Майоров что-то такое загнул: я, мол, ушла из театра по политическим мотивам. Русский театр в Киеве всегда был в фаворе, да и сейчас ничуть не меньше. Просто я перешла в другой русский театр. Поэтому все эти разговоры о том, что политика активно вмешивалась в мою карьеру, мою жизнь, – это все чепуха!

– Вы до сих пор любите выходить на театральные подмостки?

– Да, в театре я по-прежнему работаю много и интересно. У меня сейчас есть шесть главных ролей – в Киеве и Москве. Играем мы и на самых престижных сценах, и в провинции. Мне и там и там нравится. Чем отдаленнее от столиц, тем зритель теплее, приветливее. Для него сам поход в театр – праздник, а если еще и встреча с любимыми артистами, так это просто событие. Мне нравится такое отношение, я за то, чтобы театр для зрителя был всегда праздником.

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