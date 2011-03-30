Согласно решению Арбитражного суда Москвы, публикуем ответ Н.З. Шифрина на статью «Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?», размещенную в выпуске «АН» №39 (73) от 26 сентября 2007 г.

«Следующие сведения, опубликованные в статье «Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?», выпуск №39(73) от 26 сентября 2007 г. газеты «Аргументы неделi», не соответствуют действительности:

1. Цитата из статьи: «Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?». Не соответствуют действительности сведения о том, что кто-то осуществляет действия, которые могут трактоваться как выживание Ефима Шифрина из юмора.

2. Цитата из статьи: «Чтобы не повторить их судьбу, коллеги участвуют в заговорах и нанимают себе рабов». Не соответствуют действительности сведения о том, что коллеги Ефима Шифрина настолько не хотят повторить его судьбу, что участвуют для этого в заговорах и нанимают себе рабов.

3. Цитата из статьи: «Подобная жадность сыграла злую шутку с выходцем из «Аншлага» Ефимом Шифриным». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин жаден, а также о том, что его жадность сыграла с ним некую злую шутку. Кроме того, не соответствуют действительности сведения, что Ефим Шифрин является выходцем из «Аншлага».

4. Цитата из статьи: «Юморист не пожелал терять денежную выгоду от своих телевизионных версий концерта и подал в суд на свою «семью». В итоге выиграл судебный процесс и получил в качестве компенсации около 200 тыс. руб., но потерял часть гастролей, эфиров и стал «чужим» в юмористической тусовке». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин принадлежал к какой-то телевизионной «семье». Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин имел денежную выгоду от своих телевизионных версий концерта, не желая терять которую он подал в суд на свою «семью», получив в качестве компенсации около 200 тыс. рублей. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин в результате выигранного процесса против «семьи» потерял часть гастролей, эфиров. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин стал «чужим» в юмористической тусовке.

5. Цитата из статьи: «Позднее ненавидящий экстрим Шифрин согласился поддерживать свой рейтинг на травмоопасном проекте Первого канала «Цирк со звездами». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин ненавидит экстрим. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что рейтинг Ефима Шифрина нуждался в поддержке и что Ефим Шифрин участвовал в проекте Первого канала «Цирк со звездами» для поддержания своего рейтинга.

6. Цитата из статьи: «Однако надолго задержаться на канале со своими принципами ему так и не удалось». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин предпринимал попытки задержаться на Первом канале. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что у Ефима Шифрина есть некие принципы, из-за которых ему не удалось задержаться на Первом канале.

7. Цитата из статьи: «У еще одного экс-аншлаговца Яна Арлазорова вопрос с «покровителями» тоже не решен». Не соответствуют действительности сведения о том, что у Ефима Шифрина существует вопрос с некими «покровителями» и что он не решен, как и у Яна Арлазорова.

8. Цитата из статьи: «Чтобы не попасть в немилость руководства, многие юмористы избегали общения с Яном и Ефимом». Не соответствуют действительности сведения о том, что многие юмористы избегали общения с Ефимом Шифриным. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что общение с Ефимом Шифриным может повлечь немилость руководства.

9. Цитата из статьи: «Есть трусы, которые их «бойкотируют» до сих пор». Не соответствуют действительности сведения о том, что есть трусы, которые «бойкотируют» Ефима Шифрина до сих пор.

10. Цитата из статьи: «В отличие от остальных пародистов Шифрин и Арлазоров гастролируют сегодня не за эфиры, а только за деньги». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин является пародистом. Кроме того, не соответствуют действительности сведения о том, что в отличие от всех других пародистов Ефим Шифрин гастролирует только за деньги.

11. Цитата из статьи: «Они в этом деле далеко не рекордсмены». Не соответствуют действительности сведения о том, что Ефим Шифрин далеко не является рекордсменом в сфере гастролей, а также что артистическая деятельность Ефима Шифрина может оцениваться с использованием термина «рекордсмен».

12. Цитата из статьи: «Евгений Петросян о заговорах между юмористами тоже знает не понаслышке». Не соответствуют действительности сведения о том, что «Ефим Шифрин не понаслышке знает о каких-то заговорах между юмористами».

От редакции. Ну конечно, Нахим Залманович Шифрин – юморист!

И в свои 55 лет нисколько не изменился. Поздравляем!