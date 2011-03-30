Время работать на скоростях

7 апреля в российский прокат выходит многострадальный фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита». Народный артист России Александр ФИЛИППЕНКО сыграл в нем Коровьева. Интересно, что спустя 10 лет после съемок у Кары Александр Георгиевич поработал в одноименной телеверсии Владимира Бортко, но уже в роли Азазелло. А сейчас знаменитый 66-летний актер снова снимается у Бортко – в картине «Завещание Петра». Вместе с Александром Балуевым (Петр I) и Ириной Розановой (Екатерина I) он играет начальника тайной канцелярии графа Толстого.

- Александр Георгиевич, вы рады, что вам удалось сняться сразу в двух киноверсиях по бессмертному роману Михаила Булгакова?

– Это просто счастье! И сериал Бортко хорош. И двухчасовой прокатный вариант Юрия Кары. Я уверен, что он в очередной раз подтолкнет молодого зрителя к книжной полке. Придут после фильма, растормошат родителей: «Папа, мама, где у нас Булгаков?» И получат свежие, незамыленные эмоции.

– Вы сталкивались с чем-то мистическим на съемках первого фильма, в 1994 году?

– Кстати, я живу рядом с Патриаршими прудами, и в одном из кадров фильма виден мой дом… Но самая главная мистика, мне кажется, заключается в том, что роман из полузапрещенного (многие уже не помнят, что в советские годы он был надолго запрещен!), закрытого, безнадежного, превратился в произведение школьной программы, признан одним из выдающихся романов ХХ века! Вот это и есть та самая главная мистика!

– А Владимир Бортко видел хоть краешком глаза картину Юрия Кары, когда приглашал вас в свою экранизацию?

– Видел. Приглашая меня, он сказал: «Все свои прежние прыжки и ужимки забудь!» Фильм Кары, как известно, снимался в 1994 году, и, как у Зощенко: «Я был тогда молодой, красивый, и усики носил стоячие, и нравился себе». И там я с места запрыгивал на стол… Но Бортко заявил: «Ты в моем фильме будешь, как генерал!» Помню, после премьеры картины в Интернете распространился слух, что после роли Азазелло у меня катастрофически испортилось зрение. В картине я действительно носил искусственный глаз. Но это был образ, да и линза была добротнейшая, французская. Мне было так удобно, что, забывая о ней, я расхаживал по «Ленфильму», пугая народ. Вот и получил статейку в желтой прессе!

– Как вам работается с режиссером на съемках фильма «Завещание Петра»?

– Владимир Владимирович снимает очень быстро. Скорость – это веяние времени. И на этих скоростях надо уметь работать, чтобы тебя не выкинуло, как саночника, с трассы.

– Вы переиграли множество исторических персонажей. Даже, помнится, Ленина сыграли у Глеба Панфилова!

– Да, в фильме «Романовы. Венценосная семья». Кстати, Панфилов тогда предлагал мне не только Ленина, но и Юровского сыграть. И есть такие фотопробы. Но так случилось, что Бог уберег меня от роли палача-расстрельщика. А случилось знаете что: английская актриса, которая должна была играть царицу, оказалась из «Гринпис», и когда ей предложили наряд из натурального меха, она взбрыкнула. У них полетели все сроки, и я не успевал сыграть Юровского. Тогда Панфилов взял литовского актера, а мне достался Ильич.

– После таких знаковых ролей многие ваши поклонники до сих пор не могут «простить» вам злодея Андрея Забалуева в «Бедной Насте»…

– Снимался я там ради интереса. Семь цветов радуги, больше никаких красок, нет понятия ни времени, ни расстояния. Сериальные технологии дают такие наросты на манере актерской игры, что потом это трудно содрать даже мне…

– На память вы никогда не жаловались, однако сейчас некоторые свои литературные программы читаете с «листочками». Неужели возраст?

– О проблеме возраста я бы хотел сказать фразой Сергея Юрского: «Давайте без цифр, без цифр – только общие понятия!» А «листочками» я начал пользоваться, еще когда читал Андрея Платонова «Город Градов» и пьесу «Голос отца». Хотелось показать зрителю: вот, смотрите, как слова «стоят». Особенно ярко это проявляется у Солженицына: он любил выдумывать новые слова, словосочетания, и, насколько я слышал от друзей, зрителей мои листочки не раздражают.

– Правда, что ваша дочь Александра Филиппенко работает вашим директором?

– Дочка – мое спасение. Ездит со мной на все гастроли – в качестве правой руки. Формально она выполняет работу звукорежиссера. А вообще по профессии Александра Александровна Филиппенко – специалист по истории Америки, окончила МГИМО, сейчас диссертацию пишет. Сменила на посту звукорежиссера моего сына. Он со мной немало поколесил по белу свету. Дети мои выросли людьми трудолюбивыми: педагог, режиссер, ученый – все трудятся.

– И сами вы работаете, можно сказать, на износ. Ну а как отдыхаете?

– Гуляю на даче с собаками. Ричард III и Буся – норвич-терьеры. Замечательная порода. Представляете, они не лают совсем. Такая, знаете ли, собака – компаньон.