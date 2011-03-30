Привет от Гиллана

Накануне приезда легендарных британских рокеров в Россию «Авторадио» провело в эфире акцию «Все на Deep Purple!». Победители игры получали бесплатные пригласительные на концерт в Москве. Счастливчикам достались лучшие места в СК «Олимпийский», прямо напротив сцены – на специальной «Трибуне Авторадио».

"HIGHWAY Star», «Hard Lovin’ Man», «Lazy», «Space Truckin», «Black Night» и, конечно же, «Smoke On the Water» – все эти хиты приводят в восторг настоящих поклонников Deep Purple. А самые преданные фанаты группы, как выяснилось, слушают «Авторадио». Убедиться в этом можно было во время недавнего московского концерта в СК «Олимпийский», где на «Трибуне Авторадио» собрались поклонники коллектива. Надев белоснежные майки с логотипом радиостанции, слушатели поддерживали команду с первых аккордов и на протяжении всего выступления. Лидер и вокалист Deep Purple Ян Гиллан не мог не заметить бурную активность, развернувшуюся на трибуне «Авторадио», и передал слушателям эксклюзивный привет.

– Когда в зале много зрителей, энергия буквально витает в воздухе и подпитывает и артистов, и аудиторию, – сказал Гиллан корреспонденту «Авторадио». – Без слушателя нет музыки, нет группы, нет представления. Аудитория очень важна, мы буквально нуждаемся в ней. Энергия, которая идет от молодого поколения, имеет наибольшую силу. Это и есть те самые батарейки, питающие нас. Передаю привет всем, кто выиграл билеты. Надеюсь, шоу вам понравилось! Это было фантастично! Спасибо! Privet, «Tribuna Avtoradio»!

Многие слушатели приехали на концерт издалека: из Питера, Ярославля, Владимира, Самары, Кирова, Курска и даже из Читы. Некоторые пришли вместе с женами и детьми.

– Молодость вспоминается, даже мурашки бегут по коже от этих риффов! – признался почтенный гражданин в кожаной куртке, пришедший на концерт с двумя сыновьями-школьниками. – Мы очень рады, прекрасные места! Такое событие бывает раз в жизни! Спасибо «Авторадио» за воспоминания о прекрасной юности!