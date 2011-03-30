Музыкальные деликатесы
№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]
Каждый концерт известного пианиста и экспериментатора Петра Айду становится событием, ведь только он предлагает своим слушателям совершить путешествие во времени и пространстве. В новой программе Musical Banket прозвучит итальянская музыка XVII века, немецкая романтическая XIX века и авангард XX. Зрители 11 апреля будут переходить из зала в зал Дворца на Яузе, где установлены разные клавишные инструменты – клавесин, клавикорд, рояль, и слушатели смогут не только услышать редкие музыкальные инструменты, но и окунуться в атмосферу различных музыкальных эпох. Информация по тел. 645-22-45 и на сайте: www. auza-palace.ru
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