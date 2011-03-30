Я не рассчитывал на славу «Места встречи»

За плечами Станислава ГОВОРУХИНА, которому только что исполнилось 75 лет, культовые фильмы, фестивали, непростой путь в политике. Он счастлив знакомством с выдающимися людьми современности, встречи с которыми становились судьбоносными не только для него самого, но и для всей страны. Пожалуй, самым значимым для себя он считает знакомство с Солженицыным.

- Когда случилась августовская революция 1991 года, Солженицын прислал мне телеграмму: «Поздравляю с великой преображенской революцией!»

Все знали уже тогда, что это – революция, но совершенно не предполагали, чем она закончится! Не предполагали, что это начало великой криминальной революции. Что экономические реформы обернутся криминализацией Всея Руси. Я оказался в Америке в 91-м по делам. Там взял билет и полетел в Вермонт к Александру Исаевичу и Наталье Дмитриевне в гости. Солженицын давно меня приглашал.

Это был первый визит к Солженицыным. Спустя год я снял фильм «Александр Солженицын». Тогда состоялась моя вторая поездка в Вермонт. Я пробыл у Александра Исаевича два дня. Он уделил мне все свое свободное время. Читал для меня лекции по русской истории, а я, как прилежный ученик, конспектировал их. Иногда он извинялся: «Я должен отвлечься...» Поднимался наверх и слушал московское радио. Потом рассказывал, что происходит в России.

Тогда я познакомился с одним из сыновей Солженицына Степаном. С очаровательной тещей, которая была моложе Александра Исаевича месяца на два. С его собакой по кличке Иртыш. Я попал в хлебосольную семью. Обед у них начинался в пять-шесть. Во время еды Александр Исаевич мог и рюмочку пропустить. И даже три-четыре. У Солженицыных был замечательный стол. Простая русская кухня. Щи, гречневая каша, селедочка, грибочки. Сделанное все своими руками. Перед ночью он не пил уже даже чай. Только подслащенный кипяток. Я это называю «Нюркин чай». В «Благословите женщину» я это использовал в одном из эпизодов.

На следующий день Александр Исаевич снова занимался мной. Посмотрел фильм «Так жить нельзя». Потом они с Натальей решили, что фильм о Солженицыне должен снять именно я.

– После окончания геологического факультета Казанского университета вы работали в качестве журналиста…

– В университете у нас была многотиражка. Еще в студенчестве я дружил с поэтом Пиляевым и Ирой Донской. Выступали в газете с фельетонами под псевдонимом ГоПилДон. Спустя год после окончания, поработав геологом, пошел на телевидение. По всей стране тогда открывались студии телевидения. И вот на такой маленькой студии я и работал. Это было самое интересное время. Я был швец, и жнец, и автор, и редактор, и режиссер, и ассистент, и кинооператор, и ведущий. Это было очень интересное время. Передачи шли в прямой эфир. Это длилось два года.

– А с чего началась кинокарьера?

– Я учился на пятом курсе ВГИКа, там же учился и Сема Шульман, тоже на режиссерском. Такой ужасно смешной, нескладный, шепелявящий человек, который, кстати, впоследствии женился на суперзвезде советского кино Татьяне Самойловой. Правда, они прожили недолго. Сема получил заказ от «Клуба кинопутешествий», от Шнейдерова. И Шульман пригласил меня на картину как специалиста по Памиру.

А я к тому времени где только не побывал: в Заполярье и на Урале, на Кольском полуострове. Еще будучи студентом геологического факультета, как альпинист и как геолог исходил Памир вдоль и поперек. Это пригодилось.

И вот назначили меня директором на картину к Семе.

Приехали в заповедник Тигровая Балка. Он находится на границе с Афганистаном. Когда-то там жили тигры. А остался лишь камышовый кот. Перед Балкой обнаружили шлагбаум. А на шлагбауме русский по фамилии Ципляев. Но, поскольку он всю жизнь прожил в Таджикистане, по-русски говорил с большим акцентом. Документы у нас в порядке, и разрешение есть... А он группу не пускает.

Время от времени звонит телефон, Ципляев поднимает трубку и говорит:

– Шлагбаум Ципляев слушает!

Он думал, что это его должность называется «шлагбаум». Оказалось, там какие-то начальники охотились. Наконец группа въехала в заповедник. Сема Шульман говорит: «Надо снять кобру для эпизода».

Нашли кобру. Начались съемки. Пустили змею…

Но нужно же, чтобы змея спокойно полежала, чтобы успеть ее снять. И нужны дубли. Что я придумал: перебегал змее дорогу. Буквально напротив нее останавливался, чтобы она замерла в стойке. Кобра зловеще поднималась для броска на меня. Огромная такая. В последний момент я сматывался с ее пути. В общем, эпизод сняли. Но в результате получилось кино для Шнейдерова. Потому что так снимать кино нельзя. Для документального кино нужна общая идея. А все остальное должна подсказать природа. Горы, двухцветная река. Камышовые коты. Люди, которые ни черта тебя не понимают. Это надо снимать. А Сема, вместо того чтобы снимать всю эту красотищу, снимал свой сценарий, выписанный им еще в Москве до мельчайших подробностей.

Справка «АН» Родился 29 марта в г. Березники Пермской области. Русский. Женат, имеет сына. Образование – высшее, окончил Казанский университет, геологический факультет. В 1966 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института киноискусства. С 1959 по 1993 год работал на Казанской студии телевидения, на Одесской студии художественных фильмов, кинорежиссером «Мосфильма». Автор сценария «Пираты ХХ века». Сыграл запоминающиеся роли в фильмах «Асса», «Среди серых камней», «Сукины дети» и др. Автор и режиссер публицистических картин: «Так жить нельзя», «Вторжение», «Россия, которую мы потеряли» и др. Режиссер-постановщик фильмов: «Вертикаль» (1967), «День ангела» (1969), «Белый взрыв» (1970), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1973), «Контрабанда» (1975), «Ветер надежды» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Дети капитана Гранта» (1983), «Десять негритят» 1988), «Ворошиловский стрелок» (1998), «Благословите женщину» (2004), «В стиле jazz» (2010) и других.

– Вы пробовали снимать фильмы в разных жанрах. А к какому сегодня больше душа лежит?

– К разным. «Пассажирка» – это исторический фильм. Что знают ученики нахимовских или курсанты мореходных училищ о традициях Русского флота? И нет фильмов, внушающих понимание чести и достоинства морского офицера, с примерами высокого отношения к женщине. Вот мой путь к молодым и лежит через фильм «Пассажирка». Предыдущий – «Артистка» – современная история, комедия. У меня были и приключенческие ленты, и детективные. Я никогда не занимаюсь одинаковыми проектами. «Ворошиловский стрелок» – это социальная драма. В фильме Ульянов выполняет миссию Закона.

Я снял довольно много популярных картин, но такого теплого приема, как по «Ворошиловскому стрелку», еще не встречал. Будь то в России, на Украине, в Белоруссии и даже в неэмоциональном Таллине.

«Благословите женщину» – кинороман по замечательной повести Грековой. В семидесятые годы появилось новое имя – «И», точка, Грекова. Не Ирина, не Инна, а какая-то «игрекова». Мы все зачитывались ее повестями. Это была совершенно новая самобытная литература. Спустя годы я узнал, что фамилия И. Грекова действительно математическая шутка. И скрывается за этим псевдонимом доктор математических наук, автор учебников по теории вероятности Елена Сергеевна Венцель. Повесть называется «Хозяйка гостиницы». Ну а завтра, возможно, сниму трагикомедию из истории Отечественной войны...

– Какой свой фильм любите больше всего?

– «Десять негритят». Там первоклассный актерский ансамбль. Великолепные декорации, которые строили альпинисты. Потрясающие костюмы. Прекрасная музыка и очень тонкая операторская работа. Мне не стыдно ни за один кадр в этом фильме. Несмотря на популярность «Места встречи», к этому фильму у меня много претензий. Что-то там было недоделано. На что-то просто не хватило времени. Говоря современным языком, это было малобюджетное телевизионное кино.

– Как относитесь к славе «Места встречи»?

– Я на это не рассчитывал. Это оказалось для меня полной неожиданностью.

– Ходили слухи, что какую-то часть снял Высоцкий. Это правда?

– Правда. Дело в том, что Володя готовился к съемкам «Зеленого фургона» на Одесской киностудии и хотел «потренироваться». Я говорю: «Хочешь, давай попробуй». Он: «Ты будешь мешать». Я говорю: «Я даже не зайду в павильон». И он четыре дня снимал эпизод. Снял как спектакль, большими кусками, не очень монтажно. Потом пришлось два-три крупных плана доснимать. Но они сохранились в картине – опознание Фокса. Сцены в павильоне, когда Шарапов отпускает Груздева.

– Какое у вас отношение к музыке?

– Мне кажется, нельзя задавать подобных вопросов. Например: «Какой писатель вам больше нравится?» Мне нравится много писателей. Но в один период жизни мне нравится читать больше одного писателя, а в другой – другого. Мне нравятся Гоголь и Бальзак, Пушкин и Лермонтов, Драйзер и Эдгар По...

– Главное – о родителях…

– Отца я не видел... Он исчез в год моего рождения. Бабушка говорила: «Он алкоголик, пил, поэтому мать развелась с ним». И не было ни одной его фотографии... Это потом я только сообразил, что взрослые пытались спасти нас, детей... Меня и сестру. Видимо, его арестовали... Он был донской казак. Потом я нашел документы и смотрел его дело. Его сослали на Урал. Там он отсидел, потом исчез. Тогда уничтожали казаков просто за то, что они казаки. По слухам, отец умер где-то в Сибири в 1938 году.

Мать одна воспитала двоих детей, дала обоим высшее образование.

– Главное – о жене Гале…

– У Галки характер золотой. Вот с ней поссоришься, она через час уже идет мириться, прощения просит. Хотя виноват я.