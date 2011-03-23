Стань журналистом на «Радио России»

Последний этап конкурса «Стань журналистом» – собеседование – пройдет 28 марта в эфире главной радиостанции страны. Полтора десятка финалистов будут пытаться ответить на непростые вопросы преподавателей факультета журналистики и сотрудников радиокомпании.

«Стань журналистом» – ежегодный конкурс факультета журналистики МГУ и «Радио России». В этом году состязание будущих акул пера проводится в рамках Олимпиады школьников «Ломоносов». Это означает, что победителей при поступлении в вуз ожидают льготы и бонусы, предусмотренные для финалистов всероссийских олимпиад.

Письменные работы на конкурс присылали молодые дарования со всей страны. Сейчас авторов лучших сочинений пригласили в Москву для участия в очном туре, который состоится 26 марта в здании факультета журналистики. В первой половине дня участники выполнят «редакционное» задание, во второй – напишут тест по литературе и иностранному языку.

Таким образом, в радиотур выйдут самые достойные и талантливые претенденты.

В эфире каждый из финалистов получит возможность доказать, насколько осознанно и всерьез выбрана им будущая профессия.

Так что же нужно сделать, чтобы успешно выдержать последнее испытание? Спокойствие и только спокойствие! – советуют журналисты «Радио России». – Прежде всего не бояться неожиданных вопросов и не впадать в панику. Тем более что в будущем ребятам очень пригодится умение преодолевать волнение.

После окончания радиотура ребят ожидает еще одно испытание – на выдержку.

– По правилам организации олимпиад, объявить, какие именно льготы получат победители и финалисты конкурса, мы сможем только к 1 июня, – поясняет декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Но по опыту прошлых лет (в этом году «Стань журналистом» проходит в десятый раз) можно констатировать: все финалисты конкурса становятся студентами журфака.

Финал конкурса «Стань журналистом» – 28 марта на волнах «Радио России». Начало состязания в 10.30 по московскому времени.