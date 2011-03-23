На стыке смешного и трагичного

Заслуженный артист России Александр СЕМЧЕВ удачно совмещает работу в знаменитом МХТ имени Чехова и съемки в полнометражных фильмах и сериалах. Зрители любят его по ролям в таких картинах, как «Сыщики», «Граница. Таежный роман», «Участок», «День выборов», «Ликвидация» и многих других. В нынешнем году у Александра было несколько интересных премьер. На экраны вышли с его участием пародийная комедия «Самый лучший фильм 3D» и комедийная мелодрама «Ты и я».

- Александр Львович, в комедии «Ты и я» вы сыграли с известной голливудской актрисой Мишей Бартон. Как вам с ней работалось?

– Вы знаете, во многих голливудских звездах больше пафоса, чем настоящих таланта и глубины…

– Не слишком ли жестко про восходящую звезду Голливуда?

– Ну а что мне с этой Мишей Бартон детей крестить? Я говорю, что думаю. И даже не о ней конкретно, а вообще о том, что у нас еще жив пиетет перед заезжими звездочками любого ранга. А ведь все приличные голливудские актеры почитают за честь обучаться в школе драматического искусства, которую основал Михаил Чехов. Но мы по-прежнему западных звезд переоцениваем, а своих недооцениваем.

– В каких спектаклях Московского художественного театра имени Чехова вы сейчас заняты?

– В премьерном спектакле «Призраки» по пьесе Эдуардо де Филиппо я играю роль привратника Рафаэлле. В «Старосветских помещиках» продолжаю играть Афанасия Ивановича – этому спектаклю почти десять лет. В «Тартюфе» я – Оргон, муж Эмилии. Ну и в «Белой гвардии» играю Лариосика.

– В 2004 году вы получили театральную премию «Чайка» именно за Лариосика. Говорят, вы по характеру схожи с персонажем. Это правда?

– Нет, я не такой недотепа. И многие удивляются, сравнивая меня в реальной жизни с моими комедийными героями. Надеюсь, я по-хорошему серьезный, надежный человек.

– «Свободная любовь», где вы играете с Ириной Купченко и Дмитрием Дюжевым, поставлен Андреем Житинкиным в 2004 году, и с тех пор успешно существует…

– Критики могут сколько угодно ругать жанр антрепризы, но народ любит, принимает, хочет видеть такие спектакли, как наш. Во-первых, неплохая драматургия, это же мировой хит. Во-вторых, афиша хорошая: Ирина Петровна Купченко, Даша Фекленко, Дима Дюжев. За эти годы состав не меняется. Момент сыгранности очень важен, все актеры понимают, как, что и про что.

У меня там очень вкусная роль. Я всегда ценил возможность сыграть на стыке смешного и трагического. Жаль, что таких ролей маловато, да и режиссеры редко видят меня в таком образе.

– У вас не самая простая актерская судьба! Начинали в провинции, о звездной карьере не мечтали, все решил случай…

– А у кого она простая, судьба? Я родился в Вышнем Волочке. Отслужил в армии, потом увлекся художественной самодеятельностью. Пробовал себя и в кукольном театре, и как диск-жокей. В Вышневолоцком драматическом театре начинал работать в качестве замдиректора по хозяйственной части, короче, завхозом. Добывал краски, стройматериалы, торф для обогрева помещений. Для важности носил костюм в полоску. Потом меня обвинили в использовании служебного транспорта в личных целях! Когда труппа уехала на гастроли, мы с друзьями рванули на театральном автобусе по грибы. И мне сказали: либо увольняйся, либо ступай в артисты, во вспомогательный состав. Таким образом и наказали! Я начинал свою карьеру с роли Холодильника в пьесе Коляды «Крестики-нолики», затем понемножку добрался до главных ролей…

Когда-то я отправился в Москву на прослушивание. На роль Эзопа не прошел, но Олег Ефремов, царство ему небесное, меня, точнее мою комплекцию, запомнил. И когда получил травму блестящий актер Вячеслав Невинный, то про меня вспомнили, разыскали и привели к Ефремову. И он принял меня в труппу.

– То есть комплекция привела вас в один из лучших театров страны! И наверное, худеть сейчас не собираетесь?

– Я стал внимательнее относиться к своей физической форме. Чем больше вес, тем больше нагрузка на сердце. Перед премьерой спектакля «Призраки» я прилично похудел, так требовалось по роли. Основу моего рациона составляли хлеб с отрубями, морепродукты, постное мясо, гречка, овсянка, овощи. Кстати, когда худеешь, жить гораздо веселее.

– Александр Львович, в каких картинах, новых спектаклях вас можно будет вскоре увидеть?

– В Петербурге снимался фильм «Псевдоним для героя» режиссера Романа Качанова, который никак не может увидеть свет. Там собралась отличная актерская команда, надеюсь, картина попадет к зрителю. Снялся я в сериале «Фарфоровая свадьба», а также сыграл в новой комедии режиссера Виталия Москаленко. А в антрепризном спектакле «Лиса и виноград» я получил роль Эзопа. Этот образ сопровождает меня по жизни.