Профессия обязывает нравиться

Светлана СВЕТЛИЧНАЯ запомнилась многим по фильму «Стряпуха», но известной актрису сделала небольшая роль искусной соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Интересно, что после гайдаевского шедевра Светличная практически не снималась в комедиях. Заметными стали ее роли во всенародно любимых сериалах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». В 90-е актриса практически не снималась в кино, а в 2004 году ее пригласила на одну из главных ролей в фильм «Богиня: как я полюбила» Рената Литвинова.

- Светлана Афанасьевна, для многих вы до сих пор являетесь эталоном красоты. Но, наверное, у вас много не только поклонников, но и завистников?

– Мне всю жизнь завидовали, и я понимаю, почему. Я являюсь эталоном для женщин своего возраста. Сейчас у нас придумали праздник пожилого человека. Я его называю – День старух и стариков. Меня однажды пригласили в качестве выступающей. Так вот я специально сделала макияж, надела мини-юбку, встала на каблуки, чтобы брали с меня пример. Пусть кто-то позавидовал, но было намного больше восхищенных взглядов. Наверное, я таким поведением себя утверждаю, да. Хотя меня никогда не волновало, как люди оценят мои ноги, грудь, талию. Меня очень грело, когда, пообщавшись со мной, люди говорили: «А вы ведь совсем другая!» Но я по-прежнему хочу нравиться – и детям, и взрослым, и мужчинам. Профессия обязывает.

…Мне приходится работать. Пенсия смешная. Но я не жалуюсь, мне просто обидно за свое обманутое послевоенное поколение. Куда-то исчезло понятие персональная пенсия, всех стали причесывать под одну гребенку. А я уверена, что, если человек много сделал для своего Отечества, значит, он должен и пенсию нормальную получать. А тот, кто был лодырем, должен получить свое.

– То есть вы за справедливое распределение средств!

– Я вообще с детства борюсь с несправедливостью, а ее у нас все больше и больше. Фальшь, особенно среди людей, облеченных властью: сегодня в порядке вещей пообещать что-то и не сдержать слово. Это проявляется и в государственном масштабе, и на личном уровне. Отношение к людям нынче ужасное, особенно к пожилым и детям. Много красивых слов и так мало дела! Особенно ужасает та пропасть, которая образовалась между большинством людей, балансирующих за чертой бедности, и миллиардерами. Поверьте, это никакую страну до добра не доводило.

– Вы сказали, что вам до сих пор приходится работать, но сейчас вы все же довольно редко снимаетесь, не выходите на театральную сцену… Почему?

– У меня лежат новые сценарии, есть предложения, но мне они не очень нравятся. Я ведь все-таки ученица великого режиссера Михаила Ильича Ромма! Уж если браться, так удивлять.

В театральные антрепризы меня тоже постоянно зовут, но и там не за что ухватиться, а играть какую-то чушь я не стану даже за хорошие деньги. Вот сейчас позвали в театр в Пензу, там мой брат, там меня любят и знают. В провинции сейчас очень интересные драматические театры, не испорченные столичной попсой. Там во мне видят актрису, личность, а не объект пристального внимания желтой прессы. Вы не представляете, как мне надоели эти папарацци! Следят за каждым моим шагом, звонят, обманом вызывают на разные встречи, скрытой камерой снимают, к соседям ходят собирать всякие сплетни – это какой-то ужас!

– Возможно, папарацци интересуются вами потому, что вас по-прежнему довольно часто можно видеть в компании молодых людей?

– Я поняла, что мне нужно больше времени общаться именно с молодежью! Она разная, и мы были разными, но, поймите, если вы будете жить в доме для престарелых, быстро превратитесь в чахлую, тухлую, ворчливую старушку.

Очень важно быть открытым, распахнутым миру, новым веяниям. Вы не поверите, но у меня нет штор в квартире! Я живу на 14-м этаже, и для меня очень важно видеть, когда восходит солнце, успеть сказать ему: «Здравствуй, я тебя люблю!» Мне это нужно, чтобы мои глаза сияли, чтобы энергия приливала. У меня в окнах только небо и только лес. Представляете, я видела одновременно три радуги! И ведь природа тоже чувствует, кто ее любит, бережет. Я природу берегу конкретно. Лет десять назад попросила своего знакомого молодого человека: «Купи мне грабли!» У меня тогда денег совсем не было. «А зачем вам грабли?» – «Я буду Битцевский парк убирать!» И убирала в свое удовольствие. Однажды возле меня остановилась женщина: «Как хорошо, с любовью вы работаете. Я живу в другом районе, у нас нет такого человека, чтобы в лесу убирал. Скажите, вы не можете к нам тоже приходить со своими граблями?» Я ответила, что подумаю.

– Светлана Афанасьевна, мемуары писать не собираетесь?

– Был момент, когда мне хотелось взяться за мемуары и опубликовать письма, которые писал мне Володя (Владимир Ивашов – муж Светличной, известный советский киноактер. – А.Г.). Это удивительные письма: мы никогда не думали, что эти строки будет читать кто-то другой, и в них такая энергия, сила любви и нежность – задохнуться можно!