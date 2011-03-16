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Клеймо нации

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Клеймо нации

Дмитрий Нагиев, окончивший знаменитый ЛГИТМИК, долгое время числился по ведомству шоуменов и телеведущих. Однако с некоторых пор режиссеры и продюсеры словно проснулись и увидели в нем драматического актера. Заметными стали его роли в таких сериалах и фильмах, как «Каменская», «Крот», «Охота на изюбря», «Мастер и Маргарита» и др. Достаточно много Нагиев играет и в театре. Недавно в Петербурге отметили 10-летие одного из самых популярных антрепризных спектаклей «Кыся», где у Дмитрия – главная роль.

- Дмитрий, какие ощущения по поводу юбилея? 10 лет для антрепризы – солидный срок!

– На спектаклях всегда аншлаг, и вроде все хорошо. Но для меня десять лет – критическая отметка. «Кыся» – физически очень тяжелый спектакль. Два килограмма за вечер – брык, и нету! Я весь на шарнирах, и как только начну понимать, что уже песок сыпется с мест общего пользования, надо будет «Кысю» закрывать…

– Ваш спектакль по-прежнему вызывает шок, особенно своей ненормативной лексикой?

– Поначалу, конечно, возникали ситуации, когда зрители затыкали уши. Сейчас спектакль настолько известен, что зрители уже представляют, на что идут. Публика знает спектакль порой лучше, чем мы, и даже текст «подсказывает». Но бывало и так: «Сейчас, деточка, я покажу тебе спектакль про котика!» Но, когда котик вылезает и пристраивается к кошечке, иллюзии у мамы заканчиваются, и она уводит дочку, обвязав ей глаза шарфом. Но таких зрителей мало… Что касается мата – ну никуда нам от него не деться! Он как клеймо нации. Без него и чувства не чувства, и эмоции не эмоции. Думаю, в «Кысе» мат вполне оправдан, хотя спектакль все же про любовь.

– В каких картинах вы сейчас снимаетесь?

– Сейчас очень большая нагрузка. Если в 2010 году было 200 съемочных дней, в этом уже расписано 230. В фильме «Маяковский» режиссера Дмитрия Томашпольского я сыграл роль Давида Бурлюка, поэта, отца русского футуризма. Личность уникальная. Соратник и ближайший друг поэта. Он первым сказал о Маяковском: «Это гениальный поэт». Ах, если бы этот человек не уехал за бугор… (Бурлюк эмигрировал сначала в Японию, потом в США. – А. Г.)  вполне вероятно, Владимир Владимирович остался бы жив. Бурлюк имел на Маяковского огромное влияние. У меня была очень сложная работа над ролью, потому что, во-первых, серьезная историческая личность, во-вторых, у моего героя физиологическая особенность – Бурлюк был без глаза.

В 16-серийном фильме Ольги Субботиной «Бежать» у меня главная роль. Оля – известный театральный режиссер, недавно попробовала себя в кино, сняла картину «Про любоff» с Федором Бондарчуком и Оксаной Фандерой. Теперь вот взялась за большой сериал. Конечно, мне приятно, что после прапорщика Задова, после убийц и гоблинов мне доверили драматическую роль человека, потерявшего в жизни все… Завершаются съемки сериала «Правила маскарада», где я играю вместе с Мариной Александровой, Женей Добровольской, Ксюшей Алферовой. На подходе и новые серии «Каменской».

В картине «Пилот международных авиалиний» играю в паре с Александром Домогаровым. Мы недавно познакомились и даже подружились. Я его называю «старший брат».

– Ваш сын Кирилл пошел по стопам отца? В свои 20 с небольшим  успел сняться в десяти картинах, а в недавнем сериале «Столица греха» сыграл вместе с вами…

– Сын снимается сейчас в продолжении фильма «Бригада», где, кстати, играет на пару с Ваней Макаревичем, сыном Андрея. Посмотрим, что моя маленькая умница там наваяет.

– Кирилл до сих пор учится в школе-студии МХАТ?

– Ушел оттуда. Точнее, его выгнали. Я не вмешивался – каждый должен набить свои шишки. Сын вернулся в Петербург, перевелся в Театральную академию. Занимается на серьезном актерском курсе при Большом драматическом театре.

– Дмитрий, когда ждать от вас новых телепроектов? А то ведь который сезон все замыкается на «Больших гонках»!

– Если вы следите за рейтингами, то цифра «Больших гонок» чудовищная – 26,28 доли. И это у проекта, которому уже семь лет. Надеюсь, я не порчу «Большие гонки» своим присутствием и добавляю какого-то колорита. Но я жду от Константина Львовича еще какого-нибудь интересного предложения! И такие планы уже вызревают.

– Интересно, а какие телепрограммы вы сами любите смотреть?

– Очень давно люблю КВН. Конечно, смотрю новости. Как идиот, щелкаю по каналам, понимая, где фильтрация новостей, а где что-то новенькое. Никому не удастся быть аполитичным в такой стране, как Россия.

– А дом ваш сейчас где – в Москве или Питере?

– Из Петербурга я никуда не уезжал, живу на два города. Но большую часть времени работаю в Москве.

Вы сыграли Иуду в «Мастере и Маргарите», в образе Люцифера являлись в сериале «Счастливы вместе»... Не боитесь соприкасаться с миром мистики?

– Есть какие-то вещи, которые я не сделаю как актер. Например, не лягу в гроб, но это из разряда предрассудков. Что касается мистических ролей – никогда не забываю: я – верующий человек, помолюсь – и вперед!

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