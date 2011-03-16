Настоящее кино вернется

Татьяна КРАВЧЕНКО родилась в Донецке. До самого поступления в 1976 году в театр Ленком носила фамилию Яковлева. Но знаменитый Олег Янковский посоветовал ей выступать под другой, менее распространенной в артистической среде фамилией, и Таня, вспомнив о прабабушке, стала Кравченко. В Ленкоме она сейчас играет немного, все больше в антрепризных спектаклях и часто снимается в кино. Всенародную любовь народная артистка России заслужила после роли Валентины Петровны Будько в комедийном сериале «Сваты».

- Татьяна Эдуардовна, и все же, почему вы сейчас так мало играете в своем родном театре?

– Сейчас да, Марк Анатольевич меня что-то давно не использует на все сто. И с Захаровым сильно не поспоришь. Не потому, что он такой непререкаемый авторитет. Просто все, что он творит, не вызывает никаких сомнений. Мы можем попытаться объясниться или что-то свое предложить, но, как правило, его предложения лучше актерских.

Возможно, Марк Анатольевич ревнует меня к антрепризам, но в них мое спасение как актрисы. А что же мне остается? Уходить в другой театр из Ленкома не хочется, но не могу же я ждать по десять лет ролей в родном театре! Кто-то терпит, но у меня другой характер. Я же вижу, как хорошие, профессиональные актеры теряют квалификацию, зажимаются, лишаясь общения со зрительным залом. В итоге боятся сцены, боятся зрителя. Так что антрепризам я очень благодарна...

– Но вы еще и не на все предложения соглашаетесь, насколько я знаю?

– Сейчас уже могу выбирать. Не бедствую, как раньше, когда денег вечно не хватало. И хотя деньги всегда нужны, на все проекты без разбора не бросаюсь. Да, играю в сериалах, но защищаю настоящее кино. Считаю, что наш кинематограф вернется, он уже поднимается на тот, советский, уровень.

– О каких новых фильмах вы, собственно, говорите?

– Замечательный фильм «Брестская крепость» снял молодой режиссер Александр Котт. И какой молодец Игорь Угольников, ставший автором идеи, генеральным продюсером этого фильма! Я Игоря хорошо знаю, мы с ним вместе играем в одном антрепризном проекте. Знаете, что важно, – фильм «Брестская крепость» молодому зрителю понравился, показался честным, искренним. Все-таки хорошо, когда искусство что-то доброе, светлое, героическое несет и тем самым воспитывает зрителя.

– Вот ведь и ваш сериал «Сваты» – настоящий «луч света в темном царстве» на нашем ТВ! Почему он так любим зрителями, как вы думаете?

– Понимаете, телеэфир заполонили всеми этими стрелялками, ужасами, бандитами, проститутками… Те же первые «Менты» были замечательными. Герои говорили на человеческом языке, истории были реальные, актеры интересные. Вот и полюбились они народу. Но потом все превратилось в сплошной кошмар, примитив и чернуху. Новые «Менты» – это я даже не знаю, что такое! МВД, что ли, спонсирует их производство? Все знают, что на самом деле в жизни все не так. Тогда сняли бы по-честному про этих ментов – они же сами преступники все. Вот ужас-то в чем!

А наш сериал «Сваты» очень добрый, житейский. Толковые ребята пишут сценарии – хорошие репризы, истории незатейливые. И наши зрители отдыхают, усаживаясь у экрана телевизора. Я недавно была в Украине – что там творилось, вообще нереально. Меня за руки держат, в глаза смотрят, благодарят: «Мы просто отдыхаем». И разве это не важная функция киноискусства – развлекать, расслаблять? Наш сериал на высокие материи не претендует, но он теплый, душевный.

– «Сваты-5», которых так ждут зрители, будет?

– Будет, конечно. Опять же по просьбе трудящихся. Уже ведь прошло семь лет. Так что расклад и отношения героев немножко изменятся. Когда такие рейтинги, ну чего же не снимать-то? Тем более вокруг в мире ТВ столько фальши и искусственности… Я вот смотрю сейчас сериал «Институт благородных девиц». Слушайте, это про Смольный институт разве? Ну, нет у нас лиц таких, как были раньше, нет актрис с благородным манерами.

Кстати, сейчас фактически исчезла профессия – ассистент по актерам. Раньше они всюду ездили, рыскали, подбирали актеров – в театрах, на улицах, находили жемчужины, открывали звезд. Ведь именно так в Сибири нашли Юрия Кузнецова, замечательного актера, который и в «Ментах» играл, и у Алексея Германа, Павла Лунгина снимался. Мы с ним тоже пересекались в кино. А тот же Олег Табаков – его нашли в Саратове. А сейчас «агентши» себя не утруждают, сидят у компьютера, по фотографиям звонят. Открылись всяческие школы частные, все кому не лень ведут актерские курсы, выдают какие-то корочки. А сами понятия не имеют, что это за профессия. А с режиссурой вообще кошмарная ситуация…

– Татьяна Эдуардовна, что сейчас вы хотели бы изменить в своей жизни, характере?

– Понимаете, никак не могу выработать в себе такую линию поведения, которая нравилась бы и мне, и остальным. Все время где-то оступаюсь, даю слабину, теряю друзей. Хотя кто-то мудрый сказал: «Не бывает дружбы между актрисами»… Но дружить все равно очень люблю и, мне кажется, умею.