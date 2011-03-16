Вечная музыка Поля Мориа

Гранд‑оркестр под руководством Жан-Жака Жустафре 18 марта в 19.00 представит в Московском Доме музыки программу «Памяти Поля Мориа».

Жан-Жак Жустафре начал сотрудничество с Полем Мориа в 1971 г., записывая с ним студийные диски и выступая в разных странах мира. В 2005 г. на очередное турне Поль Мориа доверил руководство оркестром именно Ж.-Ж. Жустафре, который работал с такими великими музыкантами, как Франсис Лей, Мишель Легран, Эннио Морриконе, Владимир Косма, Куинси Джонс и др. На сцене, в телевизионнах программах, в студиях, на записях музыки к фильмам Ж.-Ж. Жустафре работал с такими корифеями французской эстрады, как Шарль Азнавур, Жак Брель, Джони Холлидей, Джо Дассен и многими другими, в том числе классическими и джазовыми музыкантами и исполнителями. Он выпустил также полтора десятка дисков. В настоящее время он много работает в качестве дирижера на Радио Франс и по-прежнему продолжает дело Поля Мориа, даря слушателям незабываемые встречи с его музыкой.

В составе Гранд‑оркестра под руководством Жан-Жака Жюстафре, который приедет в Россию, из 30 музыкантов оркестра – 20 сотрудничали в разное время с Полем Мориа. В программу «Памяти Поля Мориа» включены известные композиции разных десятилетий. Специально для этого турне Ж.-Ж. Жустафре добавил композиции из ранних альбомов маэстро, которые наиболее любимы российскими слушателями.