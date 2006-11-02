Красота
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]
Позвала на праздник ветер,
И деревья в шубках лисьих
Появились в высшем свете.
Разноцветные наряды
Из тафты, парчи и фетра
Под восторженные взгляды
Разлетались в танце с ветром.
Красота с ветвей спадала,
И однажды ночью синей
Все вокруг затосковало,
Но наутро выпал иней.
Он осел на ветках шалью
Белоснежной и искрящей
И еще тепла добавил
Красотою настоящей.
Вечер все засыпал снегом
И одел деревья смело
До весны пушистым мехом
Благородно: черный с белым!
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