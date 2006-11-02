№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

Осень, разукрасив листья,

Позвала на праздник ветер,

И деревья в шубках лисьих

Появились в высшем свете.



Разноцветные наряды

Из тафты, парчи и фетра

Под восторженные взгляды

Разлетались в танце с ветром.



Красота с ветвей спадала,

И однажды ночью синей

Все вокруг затосковало,

Но наутро выпал иней.



Он осел на ветках шалью

Белоснежной и искрящей

И еще тепла добавил

Красотою настоящей.



Вечер все засыпал снегом

И одел деревья смело

До весны пушистым мехом

Благородно: черный с белым!