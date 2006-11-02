7 ноября – премьера «Тихого Дона»
Его начал делать Сергей Бондарчук, а спустя много лет закончил сын Федор
№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Федор Бондарчук: В свое время этот фильм был арестован большим итальянским банком за финансовые махинации с кредитами итальянского продюсера картины Энцо Рисполи. Благодаря государству и Первому каналу в лице Константина Эрнста эта картина оказалась в России. Мы смонтировали 7 серий. Отец успел сделать то, что называется «rough cut» - черновой монтаж. Что касается содержания... Ведь это второй «Тихий Дон». Был уже великий фильм Сергея Герасимова. Отец снимал свой «Тихий Дон» и свою историю Дона. Можно снимать картину про страну, про народ, про казачество на фоне любви, а можно снимать картину про любовь на фоне изменений в стране. Так вот, мне кажется, что для отца главной была история Аксиньи и Григория. Я пытался это сохранить.
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