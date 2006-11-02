Савик Шустер – украинская телезвезда?

Украинские телевизионщики: Савик Шустер обрел на Украине свою третью родину. Как известно, он хоть и работал на россий­ском канале НТВ, но был гражданином Канады. Он правильно поступил, когда принял предложение стать ведущим «Свободы слова» и «Третьего тайма» в эфире украинского телеканала ICTV. Он быстро сориентировался в ситуации, когда в одночасье лишился хорошо оплачиваемой работы в России. Теперь у Ющенко Савик - звезда номер один. У программы «Свобода слова» хорошие рейтинги. Из-за них терпят даже его футбольное обозрение, которое по большому счету особо никому не нужно - на Украине полно своих футбольных умников («Свобода слова» у Савика для денег и поддержания реноме, программа о футболе - для души).

Кроме русского, англий­ского, итальянского (он давно развелся со своей итальянской женой и женился на бывшей стилист­ке НТВ Аиде) он освоил еще и украинский язык. Все отмечают, что в последнее время у него улучшилось произношение. Теперь в эфире ICTV он приветствует телезрителей так: «Це Савик Шустер и вы дывитэсь «Свободу слова» или прощается: «Трэмайтэсь - усэ будэ добрэ». Такова странная судьба бывшей российской телезвезды с ка­над­ским паспортом.