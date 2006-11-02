Немцы отступают с Рен-ТВ

Немецкие совладельцы телеканала (с блокирующим пакетом акций в 30%) рассматривали Рен-ТВ как перспективное бизнес-предприятие. Но прошло уже больше года, а вместо обещанных успехов и побед у канала одни проблемы. Из-за падения рейтингов было недополучено около 30 млн. долларов. Телевизионщики не смогли выполнить свои обязательства перед рекламодателями: обещали им одни рейтинги, получили другие.

Российские акционеры «Северсталь» и «Сургутнеф-тегаз» (по 35% акций) задаются вполне логичным вопросом «кто виноват?». Пока суд да дело, на днях был уволен гендиректор телекомпании Рен-ТВ 28-летний немец из Люксембурга Ральф Зибенайлер. В преддверии чествования 65-летнего юбилея победы наших войск в битве за столицу, злые языки уже вовсю шутят, будто немцы потерпели второе поражение под Москвой. Как бы то ни было, Рен-ТВ предстоит очень долгая, изнурительная борьба за рейтинги, которая непонятно чем закончится.