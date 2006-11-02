Прыщавый скетчком

Скетчкомы - - это комедийные сериалы с постоянными героями, которые разыгрывают забавные ситуации и зарисовки. Так, всем известный «Мистер Бин» - самый настоящий скетчком.

Успех этого жанра вдохновил и наших телевизионщиков. На ТНТ с подачи «Comedy club» подготовили к показу юмористический сериал «Наша Russia». В главных ролях этого скетчкома - Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Герои «России» переходят из серии в серию, постепенно раскрывая свои характеры и показывая, что же такое «Наша Russia» со всей ее противоречивостью, абсурдностью и комичностью... Корреспондент «Аргументов» просмотрел нескольких первых серий сериала и испытал по поводу увиденного скорее шок, чем радость. С одной стороны, в чувстве юмора авторам не откажешь. С другой - налицо дешевое заигрывание с прыщавой молодежью, упор на сексуальный юмор и полное отсутствие хоть какой-то духовной составляющей. Впрочем, ТНТ такое не впервой. На фоне «Дома-2» российский скетчком «Наша Russia» будет выглядеть образцом остроумия и хорошего вкуса.