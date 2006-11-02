Тот самый Ярмольник

- Вы зарекомендовали себя как известный ведущий. Планируете вести еще какие-нибудь передачи, кроме «Форт Боярд»?

- Нет. У меня нет тяги к телевидению. Мне всегда нравилась передача «Форт Боярд», насыщенная неподдельной красотой и оригинальностью. Только поэтому я стал ее ведущим. Мне в кайф провести две недели в год на съемках этой программы. Другие телешоу кажутся мне стандартными и пошлыми.

- Говорят, мученический фильм «Трудно быть богом» наконец закончен. Вы помирились с Германом?

- За семь лет съемок между мной и режиссером возникали конфликты. Мы оба амбициозные люди, поэтому имела место постоянная война самолюбия. Это нормальная трудная творческая работа. В первые три года мне пришлось отказаться от всех других проектов. Такие условия поставил режиссер. Получилась своеобразная монастырская жизнь. Но я ни на минуту не пожалел, что согласился на роль Румата в этой картине. Думаю, что фильм станет классикой отечественного кино. Герман гениальный режиссер.

Сейчас сам процесс съемок завершен. Идет монтаж. Герман работает очень тщательно, поэтому процесс может растянуться на год-полтора.

- Съемки были тяжелыми?

- Я испытывал огромные физические нагрузки. Приходилось носить на себе тридцать килограммов железа. Дух средних веков, грязь и кровь получилось передать потрясающе.

- В фильме «Сыщик» вы лихачили на мотоцикле «Ява». На съемочной площадке часто приходилось выполнять сложные элементы?

- Раньше я не пользовался услугами каскадеров. Всему хотелось научиться. Мы даже соревновались с Сашей Абдуловым, кто из нас круче трюк сделает. Сегодняшнее кино требует чистоты кадра. Трюки стали сложнее. Нужен год, чтобы научиться какому-либо акробатическому элементу. Времени на это нет. Поэтому лучше доверить выполнение трюка профессионалам. Но я горжусь тем, что многое выполнял сам. На этой несчастной «Яве» часто падал, ведь за рулем мотоцикла был всего полдня в жизни.

- Складывается впечатление, что государство не хочет участвовать в жизни учреждений культуры и даже всячески пытается подавить искусство немыслимыми налогами. Если бы вы встали у руля государственных финансовых потоков, помогли бы театральному искусству?

- В сфере искусства есть учреждения, способные зарабатывать деньги. В то же время есть и такие, которые нуждаются в поддержке государст­ва. Все театры финансируются примерно одинаково. Но среди них есть такие, которые живут лучше других. Например, театр Табакова МХТ. Олег Павлович нашел способ кормить своих артистов. Он знает, как заработать деньги. Так и должно быть. Театром должен управлять человек с правильными мозгами. Он найдет решения всех финансовых проблем. Но существуют еще памятники архитектуры, библиотеки. Именно на них должны тратиться бюджетные средства.

- Вы бы не хотели написать автобиографическую книгу? Сейчас это модно.

- Нет. Мне много раз предлагали написать ее, но я всегда отказывался. Не хочу уподобляться всем остальным. Создание таких произведений - это своеобразный бизнес. Мне кажется, что подобные книги относятся к разряду макулатуры. За редким исключением. Выдающаяся книга получилась у Александра Ана­тольевича Ширвиндта. Правда, понять ее может лишь человек из его среды.

- Несколько лет вы судите в КВН. А сами играли?

- Нет, я никогда не играл. Масляков приглашал людей, умеющих смеяться над шутками и радоваться чужим успехам. Я очень люблю эту игру. КВН стал для меня своеобразной провинцией. В отличие от всяких «Аншлагов» и «Кривых зеркал» ребята там выдают что-то свежее и неординарное.

- Вы больше артист или шоумен?

- Конечно, я преж­де всего артист. Про­фессию ведущего, продюсера и шоумена я освоил позже. Одно время я занимался только телевидением. До этого я был только актером. Нельзя делать все одновременно и справляться со всем на сто процентов. А я привык делать что-то лучше других.

- Сейчас появилось много перспективных актеров - Константин Хабенский, к примеру...

- Из более старшего поколения мне нравится Же­ня Миронов. Он, безусловно, номер один в своей возрастной категории. Из следующего поколения блистают Хабенский и Пореченков. Они очень много снимаются. Их можно понять. Всем хочется прилично заработать. Я бы пожелал им отбирать работы, как это делает Олег Иванович Янковский. Его не заставишь сниматься в том, что ему не нравится. Так же как и меня. Именно от Янковского я перенял эту черту. Необходимо тщательно выбирать сюжет и режиссера будущего фильма.

- Вы работаете над фильмом о наркотиках. У вас был опыт употребления этих веществ?

- Я пробовал эту гадость. К счастью, меня не зацепило. Ну не интересно это мне. Наркотики в любом варианте выдают человеческую слабость и неспособность самостоятельно существовать. Наркоман не может веселиться без допинга. Необходимо жить без поддерж­ки всякой дури. Тяга к наркотикам - это признак низко развитого организма. Да и сами проявления наркотика мне несимпатичны, будь то истерический смех или галлюцинации. Наркомания, как и алкоголизм, почти неизлечимая болезнь.

- И к спиртному плохо относитесь?

- Есть алкоголики и есть пьяницы. Алкоголики - это больные люди, а пьяницы позволяют себе напиваться. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Могу перед сном выпить полстакана виски, для того чтобы расслабиться, но не больше.

- Слышал о вашем увлечении автомобилями.

- У меня есть любимая машина. Это «Победа»-кабриолет 1954 года выпуска. Год выпуска совпадает с годом моего рождения. Мне ее подарила жена. Машина реставрировалась два года. Весь процесс осуществлялся под моим чутким руководством. Номер автомобиля ЛЯ 954. Он старого образца, но руководство ГАИ разрешило мне его не менять из-за симпатий к моей персоне.

- Вы никогда не подумывали о карьере режиссера?

- Нет! Необходимо иметь особый склад ума, отличающийся от актер­ского. Я актер и вижу мир, как актер. Снимая фильм, режиссер знает, как будет выглядеть конечный результат. Я так не могу. Есть артисты, которым удалось сочетать в себе две профессии. Одним из известнейших стал Никита Михалков. Но он больше режиссер, чем актер.

- А бизнесом занимались когда-нибудь?

- Когда-то мы с Макаревичем открыли стоматологическую клинику. В то время люди очень боялись зубных врачей. Уровень российской зубоврачебной медицины можно было сравнить с каменным веком. Лечили больно. Мы взяли кредит и открыли клинику, оснащенную по последнему слову техники. Подобных учреждений в России еще не было. Клиника была в нашем распоряжении около восьми лет. К нам даже Черномырдин приходил.

- У вас есть спортивные увлечения?

- Мы с Макаревичем занимались дайвингом. Обныряли весь мир. Андрей более одержим подводным миром. Мне было просто интересно заглянуть туда. Только в подводном плаванье можно достичь природного состояния невесомости. Еще я люблю играть в биль­ярд. Конечно, мне далеко до Винокура. Я лишь любитель хорошего уровня.

- Леонид Исаакович, извест­но, что вы помогали актеру Филатову. Почему многие кумиры уходят в нищете и забвении? А когда они умирают - все недоумевают. Вспомним Вицина.

- В нашей стране не существует проф­союзов, которые помогали бы известным и любимым народом людям. Есть лишь слабые попытки создать фонды помощи. И к ним я отношусь плохо. Создание фонда предполагает наличие штата сотрудников, которым тоже надо платить. Получается, что нуждающиеся в помощи люди финансируются по остаточному принципу. Я помогал актерам, потому что никто этого больше не делал. Леня Филатов нуждался в поддержке. Дело даже не в деньгах, а во внимании и во времени, которое ты тратишь на кого-то. Я делал то, что должен был сделать, и не хочу этим выделяться.



