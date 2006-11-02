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Путин щелкнул по носу руководство Союза

Газета выступила

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Отдел культуры ]

Ветераны неоднократно, в течение многих лет обращались к руководству разных уровней, пытаясь достучаться и быть услышанными. В последних обращениях они писали уже не о своих насущных и безотлагательных нуждах, а о том, что земля, на которой стоит Дом, - общественная собственность. И продавать ее частным лицам нельзя. Это покушение на основы жизни театрального общества.

И вот наконец голос ветеранов дошел до первого лица государства! Владимир Путин в прямом эфире с россиянами пообещал защитить их и встать на страже интересов общественной собственности, а не частного круга лиц. Хотя это, скажем прямо, была священная обязанность самой общественной организации - Союза театральных деятелей, а вовсе не президента страны, у которого достаточно забот!

Ну, дальше ясно. Загремел гром с небесной высоты - и понеслись «сорок тысяч курь­еров», и замелькали сюжеты по главным новостным программам, и тихий, прекрасный, разваливающийся домик на Петровском острове увидела вся страна...

Очень гадко, что руковод­ство СТД довело проблему до такого болезненного и воспаленного состояния. Мало того: вместо поисков согласия и примирения в остром вопросе, г-н Калягин не нашел ничего лучшего, как подать в суд на «Петербургский театральный журнал». Тот неоднократно писал о плачевном состоянии Дома ветеранов и корил руководство СТД.

А нашей газете отрадно, что решение проблемы с Домом ветеранов пришло как раз после нашей заметки. Конечно, по римскому праву мы помним, что «после того» не означает «вследствие того». Однако, согласитесь, даже если это совпадение, то приятное! Побольше бы таких совпадений!



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