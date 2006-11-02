От Ленина до Горбачева

В 1976 году на имя Алексея Николаевича Косыгина, тогдашнего Председателя Совета Министров СССР, пришла посылка из Калькутты. В ней оказались какие-то зерна и письмо: «Я, Манту Чакрабарти, художник, посылаю Вам свои поздравления, написанные на рисовом зернышке (надпись: «Да здравст­вует народ СССР и советско-индийская дружба!» - Авт.), а также миниатюрные изображения Ленина и Рабиндраната Тагора для Вашего любезного просмотра и замечаний». Этот необычный портрет вождя мирового пролетариата на зерне чечевицы - самый маленький экспонат выставки. А самый большой - буфет «Давид Сасунский» (название армянского эпоса), подарок Сталину к 60-летию. Действующая модель доменной печи 5-метровой высоты, над которой трудились все заводы Днепропетровска, вопреки желаниям организаторов выставки, так и осталась в постоянной экспозиции Политехнического музея, где она занимает целый зал. Это тоже подарок «товарищу Сталину».

Первые подарки были «корпоративными», предназначались партии, дарились съездам и являли облик вождя. 1923 годом датируется портрет Ленина из листьев всех сортов табака, выпускавшегося фабрикой «Дукат». Удивительно, но некурящий Ильич держал в своем рабочем кабинете пепельницу с зажигалкой - подарок коллектива завода имени Владимира Ильича (бывш. Михельсона). Уж не в память ли о покушении на него эсерки Каплан, случившемся именно на этом предприятии?

...Трубок Сталину подарили немыслимое количество. Но среди экспонатов встречаются и совсем простые, наивные вещи - шторы, тапочки, чайники, столовые приборы. Инвалид прислал радиоприемник, который он собирал три года. Майор из Чугуева - письменный прибор с подсветкой, сопроводив его инструкцией по пользованию.

Потрясающий дар вож­дю - 26-метровый шелковый свиток с вышитыми иероглифами-поздрав­лениями И.В. Ста­лину от японских военнопленных, присланный из лагерей МВД в Кремль в 1949 году! В итоге все, что присылалось, оказалось на «Выставке подарков И.В. Сталину от народов СССР и зарубежных стран», посвященной его 70-летию, которая превратилась в постоянную экспозицию и была развернута на трех (!) площадках - ГМИИ им. Пушкина, Музей Революции, Политехнический музей... Вот только был ли Сталин на этой выставке? Скорее всего, так и не приехал взглянуть на овеществленную любовь народа. А ведь только в ГМИИ им. Пушкина под эту любовь и картину единения было отведено 17 залов!

Невероятная политическая активность Хрущева инициировала и волну подарков. Дипломатические подарки рисуют впечатляющую картину международных успехов СССР в сфере сотрудничества с «братскими» странами Варшавского договора. А в мировом масштабе - с народами, получившими национальную независимость и строящими социализм, участниками так называемого парада суверенитетов середины ХХ века. Это макеты вновь построенных заводов, модели машин, образцы сталелитейной продукции, сельского хозяйства и ремесел, подаренные руководителями Китая, Индии, Египта, Индонезии, Кубы, Северной Кореи, «молодых» государств Африки...

Одну из таких историй «дружбы и сотрудничества» демонстрируют дары из Египта (ОАР). Самый впечатляющий из египетских даров - серебряная модель Асуанской плотины, украшенная золотыми накладками, изумрудами и альмандинами. Она весит больше 14,5 кг. Модель, подобно священной реликвии, покоится на ярко-бирюзовом бархате в деревянном футляре с дарственной серебряной табличкой и с серебряными ручками.

Факт

Что дарили женам вождей

Подарки первым леди - очень деликатная тема. В Италии, в частной коллекции, находится очень красивая маленькая брошь работы известного мастера 20-х годов Чехонина - подарок Крупской... Есть золотая сумочка - подарок императора Эфиопии Хайле Силассие I госпоже Хрущевой. Вряд ли Нина Петровна пользовалась этим аксессуаром - он весит около 8 килограммов.

Раисе Максимовне Горбачевой преподносили много подарков, но она была очень корректна и сдавала их в Музей современной истории России, где они и хранятся. Кстати, в США подарок первым лицам государства стоимостью выше 60 долларов подлежит сдаче. У нас такого правила нигде не записано. Но ведь существуют правила неписаные...