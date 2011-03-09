Абдулова увековечат в скульптуре

В ближайшее время в Ханты-Мансийске пройдет установка памятника актеру Александру Абдулову. Недавно его презентовали на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». На сцене театрального комплекса разместили ростовой макет памятника Александру Абдулову – одному из вдохновителей и основателей фестиваля. Монумент создал московский скульптор Алексей Благовестнов. Установить памятник в центре города планируют уже этим летом.