Абдулова увековечат в скульптуре
№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В ближайшее время в Ханты-Мансийске пройдет установка памятника актеру Александру Абдулову. Недавно его презентовали на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». На сцене театрального комплекса разместили ростовой макет памятника Александру Абдулову – одному из вдохновителей и основателей фестиваля. Монумент создал московский скульптор Алексей Благовестнов. Установить памятник в центре города планируют уже этим летом.
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