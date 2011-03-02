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Обиваю пороги чиновников

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна Никишина ]

Обиваю пороги чиновников

Режиссер Вадим АБДРАШИТОВ снял всего 11 картин, но каждая из них «попала в десяточку». За фильм «Слуга» он получил Госпремию СССР, «Плюмбум, или Опасная игра» принес режиссеру Золотого льва Венецианского кинофестиваля, а «Пьеса для пассажира» – Серебряного медведя Берлинале. Однако вот уже восемь лет живой киноклассик российского кино фильмов не снимает.

- Вадим Юсупович, последний свой фильм «Магнитные бури» вы сняли в 2003 году. Увидим ли мы еще ваше кино? И чем вы сейчас занимаетесь?

– Надеюсь! Вот хожу и обиваю пороги чиновников, пытаясь получить деньги на съемку двух картин. Самое печальное, что на это пробивание уходит много жизни. Вообще ситуация в кинематографе очень сложная, и перспективы ее разрешения я не представляю. Пока государство не возьмет на себя ответственность за состояние культуры в стране и кино в частности, ничего не изменится. Последние шаги правительства в выделении денег ничего, как видно, не решают. Дело не в единовременных подачках, а в необходимости системного подхода к кинематографу как отрасли. Во всем мире кино приносит доход, и только в России это дело убыточное. Это говорит об отсутствии системности. Помимо собственных забот я руковожу киностудией «Арк-фильм» на «Мосфильме» и веду мастерскую во ВГИКе.

Большинство своих фильмов вы сняли по сценариям Александра Миндадзе…

– Миндадзе ушел в режиссуру и уже закончил вторую картину. А когда человек становится режиссером, то он занимается только собственными картинами. С одной стороны, было жалко расставаться, ведь мы вместе проработали 30 лет, а с другой – возникло ощущение, что ресурс совместимости мы исчерпали. Александр Миндадзе – опытный кинематографист, который знает и очень любит кино. Думаю, что у него, безусловно, будут удачи. А я теперь буду сотрудничать с теми авторами, чье творчество меня заинтересует.

– Про вас говорят, что вы человек мягкий, несуетливый и невеселый. Неужели никогда от всей души не смеетесь?

– Так могут говорить только те, кто меня не знает достаточно хорошо. Люблю и ценю шутку, юмор. Кстати, моей первой работой была сатирическая комедия «Остановите Потапова!» по рассказу Григория Горина. Я бы и сейчас с удовольствием поработал в комедийном жанре, но не вижу стоящего материала.

– У вас много призов и наград. Какими из них вы гордитесь больше всего?

В наградах много случайного и субъективного, поэтому к ним нельзя относиться всерьез. Конечно, приятно приехать на кинофестиваль и получить приз. Но не более того. Этот приз ставится на полку, и, уверяю вас, чиновник, который решает судьбу твоего будущего фильма, никогда не посмотрит на твои регалии. С каждым замыслом ты приходишь начиная с нуля. Но первую награду помню – за 7-минутный документальный «Репортаж с асфальта».

– Вы храните свои призы на «Мосфильме» или дома?

Что-то есть в кабинете директора, что-то на студии, что-то дома, а что-то осталось в недрах Госкино. Но уверяю вас, у меня нет застекленной витрины с призами и наградами. (Смеется.)

– Вы много лет женаты на художнице Нателле Тоидзе. В чем, на ваш взгляд, секрет семейного счастья?

– Не знаю. Надо, наверное, просто любить и уважать друг друга, помогать, заботиться. Мы с Нателлой оба занимаемся творчеством. И это, конечно, сплачивает и делает жизнь интересной.

– В вашей квартире много работ Нателлы?

– Хватает. Но когда у жены проходит выставка, то дом абсолютно пустеет. Без картин он сразу становится каким-то неуютным. Выставки длятся около месяца, а потом картины возвращаются обратно. Иногда Нателла меняет интерьер и вешает свои новые картины.

– По вашим словам, было время, когда вам приходилось существовать на гонорары супруги. Сейчас кто в вашей семье кормилец?

– Было дело. Я по 4–5 лет не снимал кино, другого заработка у меня не было, и мы жили на деньги от продаж картин Нателлы. Сейчас с финансами все нормально. Я зарабатываю на «Мосфильме» и во ВГИКе плюс пенсия. В результате складывается какая-то сумма. Но то, что я давно не получал гонорары за съемку фильмов, конечно, сказывается. А Нателла свои работы теперь не продает, наоборот, собирает экспозиции для выставок.

У вас двое детей. Чем они занима­ются?

– Олегу 37 лет, он физик. Сейчас он занимается информационными технологиями. А дочка – театральный художник, работает в разных театрах. Ее спектакли идут в Калининграде, Риге и Новосибирске, Москве. Нана вышла замуж и сделала меня дедом. Тимофею 5 лет, а внучке Тине 4 года.

– Как-то вы сказали, что с самого раннего детства нужно воспитывать интерес к самому себе…

Вопрос ведь в том, может ли человек существовать с самим собой или ему обязательно нужен какой-то партнер. Вот я, например, совершенно спокойно могу обходиться без людей. Даже книги не надо. Мне есть над чем подумать, есть чем заняться в голове.

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