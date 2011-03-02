Популярный актер Дмитрий МАРЬЯНОВ впервые снялся в кино в 14 лет – в музыкальной картине «Выше радуги». Окончив театральное училище имени Щукина, был сразу принят в знаменитый Ленком. Сейчас 41-летний Дмитрий Марьянов – один из самых востребованных актеров российского кинематографа. Зритель любит его по работам в таких фильмах и сериалах, как «Русский регтайм», «Боец», «Кавалеры Морской Звезды», «Гибель империи», «День радио» и многим другим.

- Дмитрий, Ленком, где вы проработали много лет, переживает сейчас не самые лучшие времена – столько выдающихся актеров ушло из жизни! Не хотите вернуться в родной коллектив, помочь театру?

– Пока таких предложений не поступало. Но когда я был в Ленкоме на 500‑м спектакле «Фигаро», в котором когда-то начинал, мы поговорили с Марком Анатольевичем Захаровым, и мне было приятно, когда он сказал, что я кое-что почерпнул для себя, для профессии в его театре. Ведь Ленком – это одиннадцать лет моей жизни. Это бесценный опыт общения и с Марком Анатольевичем, и Евгением Павловичем Леоновым, Татьяной Ивановной Пельтцер и всей той плеядой, которая, к великому сожалению, недавно ушла: Александр Абдулов, Олег Янковский, Павел Смеян.

– Вообще, как известно, актеры редко дружат между собой. А у вас есть друзья среди коллег?

– Да, есть, и это исключение. Даня Спиваковский – мы очень давно с ним друзья-товарищи. Даня – очень хороший артист. Причем за столько лет дружбы мы вот только недавно появились с ним вместе в кадре – в детективном сериале-триллере «Одержимый», где я сыграл майора Троицкого.

– В одном из самых заметных российских сериалов «Боец» вы сыграли роль морского пехотинца, настоящего бойца Максима Паладина. Дмитрий, а в реальной жизни вы служили?

– Служил в ВВС, между Питером и Москвой, в Вышнем Волочке. Я рядовой, и этим горжусь. Имею награды. За фильм «Боец» морские пехотинцы тоже наградили меня медалью. Помню, на банкете после юбилея Людмилы Гурченко генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев, герой России (погиб в 2008 году в авиакатастрофе в Перми. – Авт.), подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Спасибо за образ военного, который вы создали в фильме «Боец»!» Мне было очень приятно.

Съемки в этом фильме были, как говорится, максимально приближены к натуре. В течение почти двух месяцев мы снимали в настоящей зоне строгого режима. После этого я всем своим друзьям говорил: не дай бог туда попасть! Там отчетливо понимаешь, что блатная романтика это такое фуфло. Находиться там даже артистам было опасно. Однажды захожу в какое-то помещение, а мне кричат: «Куда, б...?! Стоять!» Ему говорят: «Это свой». А он: «Какой на... свой?!» Наши кричат: «Это актер!» А он: «Да все они тут актеры!» После этого мне сказали: «Дмитрий Юрьевич, делайте какие-то опознавательные знаки и своим ребятам скажите, а то вас запрут среди заключенных, никто потом не найдет».

– Дмитрий, вы снялись более чем в семидесяти картинах, но почти не играли у выдающихся режиссеров. У кого все-таки мечтаете сняться?

– У меня конкретных «мечт» нет. Все зависит от материала. Прошу прощения, запороть можно все что угодно. Примеров – сколько хочешь. А какой-нибудь дебютант – бамс! – и сделает хорошее кино. Кино – дело живое, а не монументальное. От взлетов и неудач никто не застрахован.

– Вы согласны с тем, что российские прокатчики, скажем так, не очень любят отечественное кино?

– Согласен. Зато какое количество дерьма привозят с Запада – это просто ужас какой-то! А как его усиленно рекламируют! Нашего, душевного российского кино, к сожалению, все меньше. Вот приехал я в Питер на съемки фильма «Черный город» и, чтобы скоротать время, в паузах между съемками посмотрел подборку нового российского кино на DVD. Очень хорошее впечатление! Я, профессиональный актер, про многие достойные картины даже не слышал.

– В прошлом году на экраны вышли пять сериалов и полнометражных фильмов с вашим участием. Интересно, а от скольких предложений вы отказались?

– Все зависит от графика. А точнее, от моего агента Алевтины – ведь это она выстраивает мой график. Мы стараемся не брать параллельно два или три проекта. Обычно происходит так – один закончился, начинается другой. Алевтина – мой рулевой. Вот попал я на курорт, где все включено и, естественно, набрал лишний вес. Алевтина вписала в мой райдер, что у Марьянова утром должна быть постная каша, вареное яйцо, на обед – овощи с индейкой. На ужин – в том же духе.

– Дмитрий, некоторые популярные артисты активно подрабатывают в роли ведущих корпоративных вечеринок. Вас часто приглашают?

– Меня редко зовут на подобные мероприятия. Это как у Островского: «Зато я взяток не беру!» – «Правильно, вам их и не предлагают». На корпоративные вечеринки, как правило, приглашают тех, кто постоянно мелькает на ТВ. Я в свое время вел программу «Самое шокирующее видео» на РЕН ТВ, также программу про театр, кулинарное шоу «Иностранная кухня», катался на коньках в проекте «Ледниковый период». Но сейчас мне не оторваться от кино и театра, и меня как актера это гораздо больше устраивает.