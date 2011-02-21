Сниматься намного проще

Он ворвался в кино не в самые лучшие времена для этого жанра некогда «самого главного из искусств». И даже получив около десятка наград «за лучшую мужскую роль», актера в себе по-прежнему отрицает. Сергей ПУСКЕПАЛИС оказался выигрышным билетом для режиссера Алексея Попогребского. Фильм «Как я провел этим летом» получил «Золотого орла», а также три «Серебряных медведя» на Берлинском кинофестивале. Но Попогребский никогда бы не узнал Пускепалиса, если бы не его жена.

Елена и Сергей познакомились в школьном драмкружке в курортном Железноводске. Оба потом окончили Ростовский университет, только Сергей – журфак, а Елена – геологический. В город своего детства они снова вернулись два года назад, впервые купив собственную квартиру с видом на горы. Где и отпразднуют день свадьбы, впервые после 20 лет совместной жизни. Раньше они не придавали значения датам. Главным праздником у них был и остается день рождения сына Глеба, которому в июле исполнится 19.

Мы встретились с Пускепалисами в одном из московских кафе. Сергей только что прилетел из Омска на озвучание. Завтра его уже ждали в Ярославле.

– Говорят, что идеальный муж – это слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания. Пока Елена растила сына, вас кидало по стране...

– Просто я очень отзывчивый человек... Не мог отказаться от интересных предложений. К примеру, когда бы я еще попал на Камчатку? Поехал, сделал спектакль. Сегодня прилетел из Омска – я там четыре года назад поставил спектакль, который сейчас нужно везти в Хельсинки.

Разлука укрепляет брак. Теперь сын вырос, и стало проще. Ведь до недавнего времени Елена была главной кормилицей в семье – я‑то все время учился – в 32 года поступил в ГИТИС на курс театральной режиссуры Петра Фоменко. Лена читала лекции по инженерной геологии в университете, работала менеджером по продажам одежды от российских производителей.

– Почему не хотите осесть в Москве?

– В этом городе нельзя жить. Да и невообразимо дорого, я посчитал, что если буду всю жизнь снимать квартиру в столице, то все равно не потрачу столько денег, сколько она может стоить. Мне очень нравится наша новая квартира в Железноводске на 9-м этаже с видом на горы. Всего-то 1 час 40 минут лету от Москвы. Вот проведем с Леночкой февраль в горах, в марте снова надо быть в Москве.

– А как же вы в Ярославле театром руководите?

– Первым русским Ярославским театром имени Волкова руководит директор Борис Мездрич, а я – главный режиссер, моя задача – сделать не менее одной значимой постановки в год, также решаю кадровые вопросы. Недавно поставил «Бедного миллионера» моего любимого автора Алексея Слаповского.

– Слышали, что ваш фильм «Как я провел этим летом» сравнивают со «Сталкером» Тарковского?

– Людям всегда важно все заархивировать, уложить в ячейку. На самом деле ничего общего со «Сталкером» и фильмом Попогребского я не вижу, но сравнение приятно. Меня в этой работе интересовали человеческие отношения, как люди притираются друг к другу, как обстоятельства накладывают на них отпечаток.

– Говорят, что съемки проходили на севере Чукотки на труднодоступной полярной станции целых три месяца…

– До ближайшего населенного пункта Певек было 8 часов езды на вездеходе, погода все время менялась... Там не было ни мобильной связи, ни Интернета. Невероятное счастье – две минуты разговора с родными по спутниковому телефону! Из развлечений – банька раз в неделю и бутылочка пива. Съемочная группа была очень компактной, я, кроме того, что играл роль, также работал истопником, костюмером, г

римером (заранее прошел мастер-класс по сложному гриму). Ловил рыбу, привез целый ящик, но рыба сразу же протухла.

– Вы ставили спектакли в театрах Магнитогорска, Омска, Петропавловска-Камчатского. И на Чукотке прожили не один год...

– На Чукотке я жил с родителями 10 лет, они строили Билибинскую атомную станцию, папа был бухгалтером, мама – штукатуром-маляром. К сожалению, месяц назад, в Рождество, на 79-м году жизни мамы не стало. До меня в нашей семье актеров не было. Теперь вот сын учится в РАТИ на курсе у Сергея Женовача. Сначала боялся, что сын пошел по моим стопам по инерции, но теперь абсолютно спокоен за его актерское будущее.

– Говорят, с Алексеем Попогребским Сергея познакомил ваш сын Глеб, который сыграл главную роль в фильме «Коктебель»...

– Нет, это Лена познакомила. Я тогда приехал с Камчатки, давно не видел сына, и мы с женой поехали в Абрамцево, где шли съемки. Там она и представила меня Алексею.

– И он сразу предложил вам главную роль в фильме «Простые вещи»?!

– Это было необычное предложение, оно расходилось с моим представлением обо мне. Я окончил курс режиссуры у Петра Фоменко не для того, чтобы работать актером. Но в кино сниматься намного проще. Я больше никогда в жизни не выйду на сцену как театральный актер. Когда вижу полный зал – у меня сразу зажим, рукой двинуть не могу.