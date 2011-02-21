Быть творцом на острие ножа

Народная артистка РСФСР Лариса МАЛЕВАННАЯ долгое время работала у выдающегося театрального режиссера Георгия Товстоногова в легендарном БДТ. Но зрители больше помнят ее по заметным ролям в кино: «Единственная», «Легенда о Тиле», «Анкор, еще анкор!», «Идиот» и, наконец, по сериалу «Апостол», который совсем недавно был снова показан по Первому каналу. Звезда советского кинематографа и театра сейчас снимается мало. Зато нашла себя в литературе, за короткий срок выпустив три книги, куда вошли ее рассказы, воспоминания, сценарии и пьесы.

- Лариса Ивановна, почему, проработав 30 лет в таком великом театре, как БДТ, вы сами решили оттуда уйти?

– В какой-то момент я просто почувствовала, что – все! Мне надоело быть артисткой, мне это неинтересно, я исчерпала себя в этой профессии. Я смотрю спектакли, фильмы, сериалы, и невероятно возросший уровень современного актерского мастерства меня просто ужасает…

– Вы шутите, говорите с иронией?

– Нисколько. Уровень актерского мастерства возрос, но теперь все подменяется техникой. Настоящий артист – это, например, Кирилл Лавров, когда сочетаются огромный опыт и вместе с тем детская, абсолютно непосредственная вера в предлагаемые обстоятельства, в ту роль, которую он переживает, играет. Только на этом стыке – на острие ножа! – можно быть творцом. Если же ты прекрасно оснащен технически, можешь спеть, станцевать, произносить длинные монологи, быть темпераментным, кричать, плакать, но при этом все сделано на технике, итог будет ужасен. Я все это вижу, и мне это неинтересно ни в себе, ни в других. Поэтому я в театре разочаровалась. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я опять полюбила театр, но, конечно, совсем я актерскую работу не бросила.

Хотя теперь у меня масса других интересов. Я пишу сценарии, пьесы, рассказы, получая от этого огромное удовольствие. Интересно, что и в театральном мире для меня вдруг открылись новые горизонты – стали поступать разные интересные предложения. Я поставила как режиссер спектакль в Краснодаре в Молодежном театре, он называется «Куколка» (по прозе Аркадия Аверченко). Периодически летаю в свой, не чужой мне Красноярск, где я работала сразу после окончания Ленинградского театрального института, – теперь играю там «Странную миссис Сэвидж» в ТЮЗе. Снимаюсь в кино, сериалах, но очень выборочно, дозированно. У нас ведь мало таких сериалов, как «Апостол», снятый режиссерами Юрием Морозом, Николаем Лебедевым, Геннадием Сидоровым, с прекрасными актерами Евгением Мироновым, Николаем Фоменко, Дарьей Мороз.

– Вы пересекались на съемках и в спектаклях со многими выдающимися актерами. Какие воспоминания остались, например об Олеге Дале?

– Быть артистом, тем более знаменитым, это так непросто. Играть с таким артистом, как Олег Даль, было невероятным счастьем и смертельной мукой. Стоит посмотреть фильмы с участием Олега, и каждый поймет, какого невероятного дарования артист. Но пьянство – это больная тема для меня, для многих. Вот и к Олегу чисто по-человечески я очень нежно относилась, пока однажды он не напился на репетиции. А я в этом смысле человек очень категоричный. Все понимаю: трудное время, неудовлетворенность творческая и общественная… Но почему же одним удается это пережить, в том числе слабым женщинам, а наши мужики ударяются в пьянство, матерщину, цинизм?

– Лариса Ивановна, дружите ли вы сейчас с молодыми актерами или никто из них не вызывает у вас никакого интереса?

– Почему же? Я очень дружу с Александрой Куликовой, молодой, талантливой актрисой БДТ. Десять лет назад она дебютировала в спектакле «Перед заходом солнца», где Кирилл Юрьевич Лавров играл ее возлюбленного, а я – ее маму. Сейчас Саша – одна из ведущих молодых актрис БДТ, лауреат престижных театральных премий. А недавно мы пересеклись с ней на одной из акций, когда обращались к Президенту России с просьбой об отмене строительства в Петербурге 400-метровой башни «Охта-центра». Мы рады, что наши слова, как и обращения тысяч людей, были услышаны властями.

– Пройдя большой, насыщенный разными событиями, яркими творческими удачами жизненный путь, к каким главным выводам для себя вы пришли?

– Главное для каждого человека – обрести самого себя, научиться жить в ладу с собой. Тогда и со всем миром будет поладить легко. Я давно поняла: что у тебя внутри, то и снаружи. Сколько угодно ты можешь твердить о своей любви к людям и картинно улыбаться. Но если внутренне всех ненавидишь, желаешь зла, то и в твоей жизни будут не добрые слова и поступки, а тот негатив, что держишь за душой. В то же время ты можешь сорваться, наговорить резких слов родным и близким, но если ты их любишь, они всегда простят и ответят на твою любовь.

И еще я убеждена, что мысль материальна. Необязательно говорить правильные слова, можно просто правильно думать, и жизнь твоя начнет меняться к лучшему. Я живу в любви, продолжаю творить, у меня уже есть правнучка Лиза. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой.