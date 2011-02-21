Говорит и показывает «Умка»!

Картинка с пяти камер, профессиональное судейство, лучшие комментаторы – хоккейный турнир «Авторадио» организован на самом высоком уровне. Каждый может убедиться в этом, заглянув с 10.00 до 11.00 на сайт www.avtoradio.ru, где транслируются прямые репортажи.

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, носит название «Все хоккей!». Заявки на участие в нем подали около 50 команд из Москвы, Подмосковья и даже отдаленных регионов. Участников четвертьфиналов определяют по жребию в утреннем эфире «Авторадио», дальше игры проходят по системе плей-офф. Жесткое условие – в составе не должно быть действующих хоккеистов из профессиональных хоккейных лиг.

– Пришлось даже наказать нарушителей регламента, – говорит спортивный обозреватель «Авторадио», пресс-атташе сборной России по хоккею Михаил Захаров, он же знаменитый Захар из утреннего шоу «Мурзилки Live». – Команде «Бастион» из Железногорска было засчитано техническое поражение, и вместо них в полуфинал вышли «Любители бани» из Ивановской области. На «Авторадио» все всегда по-честному!

Любительские команды борются за нешуточный приз – победителей ждет поездка на хоккейный чемпионат мира в Словакию. Игры проходят в ледовом дворце «Умка» на Левобережной по упрощенным правилам: три периода по 10 минут, за фолы вместо удалений пробиваются буллиты. Обслуживают матчи квалифицированные арбитры от Федерации хоккея России.

Вместе с ведущими «Авторадио» игры турнира комментируют звезды спорта.

– Во времена моей хоккейной юности нам и не снилось такое! – восхищается легенда советского хоккея Владимир Крутов. – Настоящая форма, искусственный лед, да еще и телетрансляция на всю страну… Ведь любительский, дворовый хоккей – это начало всех начал! И те, кто в него играют, – настоящие мужчины!