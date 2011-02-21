Дуэт топ-класса

Дмитрий Илларионов (гитара) и Борис Андрианов (виолончель) – известные российские музыканты, лауреаты самых престижных конкурсов – образовали совершенно неожиданный по тембру дуэт. Илларионов, приближающий гитару по возможностям к роялю, и Андрианов, играющий на виолончели с легкостью виртуоза-скрипача, в дуэте звучат абсолютно по-новому.

1 марта в 19.00 во Дворце на Яузе они исполнят зажигательную программу из музыку испанцев Альбениса, Гранадоса, де Фальи, страстные танго Пьяццоллы, джазовые композиции, а также неожиданные переложения известных русских романсов.

Информация по тел. 645‑22‑45 или на сайте www.yauza-palace.ru.