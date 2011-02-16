Музыкальная оттепель посреди социального хаоса

Четвертый год подряд благодаря инициативе виртуозного музыканта и дирижера Юрия Башмета, артистического директора зимнего Сочинского фестиваля искусств, удается собрать ведущих российских и зарубежных музыкантов, артистов балета, театра, кино. Именно этот фестиваль готов стать центром культурной программы предстоящей Олимпиады.

Конечно же, без поддержки надежных партнеров организация мероприятий такого уровня невозможна. Уже второй год генеральным партнером фестиваля является МДМ Банк, о чем его генеральный директор Сергей Тимофеев говорит с гордостью. Это понятно и естественно. В течение 10 дней концентрация высокого искусства в городе превышала «предельно допустимые нормы». Каждое имя в программе фестиваля уже вызывало восторг.

В первый же вечер зрителей сочинского Зимнего театра ожидало много приятных и неожиданных сюрпризов. Открывал вечер Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет). Прозвучала знаменитая увертюра к опере Дж. Россини «Сорока-воровка». А вот за ней слушателей ожидала настоящая сенсация. На сцену вышла знаменитая музыкальная дива Ву Мэн – китаянка, которая концертирует в основном в США. В ее руках неизвестный российскому слушателю инструмент – пипа. Это нечто среднее между балалайкой, домрой и мандолиной, только размером около метра и без заметного резонатора. Звук получается после защипывания струны пальцем. довольно сухой. Пипа не дает возможности играть аккордами, как это можно сделать на той же балалайке. Во всяком случае, г-жа Ву это не демонстрировала. Сенсационность же состояла в том, что, будучи соединенной со звучанием симфонического оркестра, пипа как бы символизировала великое китайское проникновение в классическую европейскую симфоническую культуру. Скрипки, медная группа да и все остальные инструменты, сопровождавшие пипу, надламывались вместе с ней в звучании. Концерт для пипы и струнных написал китайский композитор Тан Дун. Похоже, что именно он возглавил великий китайский поход на классическую европейскую музыку.

Следующий номер программы подарил новое знакомство – Джованни Соллима. Виолончелист и композитор, сочиняющий музыку для всех известных акустических и электрических инструментов, а также инструментов, созданных им самим. На виолончели работы Франческо Руджери, датированной 1679 г., он исполнил сольную партию в Концерте ля минор для виолончели с оркестром Р. Шумана.

Затем прозвучал знаменитый Концерт Б. Бриттена для скрипки и альта с оркестром. Юрий Башмет уступил место за дирижерским пультом итальянскому коллеге – Клаудио Ванделли. Сам взял в руки свой знаменитый альт работы Паоло Тесторе (1758 г.). Вместе с молодой блестящей скрипачкой Аленой Баевой они «выдали» такого Бриттена, что на ум пришла мысль: не зря композитор в своем завещании разрешил начать исполнять этот концерт только через 30 лет после его смерти. Видимо, предчувствовал время возможного появления дуэта необходимого уровня исполнительского мастерства. Зал был потрясен. Красивым дополнением вечера прозвучали арии из произведений Дж. Пуччини, И. Штрауса и Л. Бернстайна, исполненные норвежским колоратурным сопрано Мари Эриксмоэн.

На следующий день сцена Зимнего театра готовилась для балетных номеров Гала-концерта, посвященного 75-летию Мариса Лиепы. Приехали звезды Большого театра, Мариинки, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета. Участниками фестиваля стали и солисты Берлинской государственной оперы – Элиза Каррильо Кабрера и Михаил Канискин (кстати, муж и жена). Режиссером и ведущим концерта был Андрис Лиепа. Илзе Лиепа, ставшая недавно мамой, тоже прилетела на фестиваль. Она, как всегда, в прекрасной форме – легка и грациозна. Исполнила танцевальный номер «Посвящение» на музыку А. Хачатуряна к балету «Спартак», «Болеро» М. Равеля и веселый артистичный номер «Встреча» на музыку М. Леграна, где Илзе, соответственно загримированная и одетая, предстает то в образе молодого щеголя, то в образе смущающейся девушки. В этот вечер на сцене блистали Ирма Ниорадзе (прима Мариинского театра) в образе Кармен, Андрей Меркурьев, Кристина Кретова, Александра Тимофеева, Андрей Баталов, Михаил Мартынюк, Андрей Ермаков.

Посрамление бесов

6 февраля на зимнем Сочинском фестивале искусств состоялся один из центральных концертов. Несмотря на отвратительную погоду, великий дирижер Мариинского театра и многих симфонических оркестров мира Валерий Гергиев прилетел в Сочи. Чтобы исполнить знаменитый Концерт для альта с оркестром Альфреда Шнитке. Композитор сочинил его в 1985 г. и посвятил Юрию Башмету. Понятно, что партию альта исполнял сам руководитель фестиваля г-н Башмет.

Известно, что г-н Шнитке, сочинив свой последний концерт, в том же году пережил инсульт. После этого жизнь композитора изменилась окончательно и вскоре угасла. Похоже, в его концерте и прозвучали предчувствия заката и собственной жизни и еще чего-то страшного… Через несколько лет не стало и страны, которая заставила Шнитке много страдать.

Начало концерта – голые кварты и квинты башметовского альта. Затем трубный глас геликона, какофония звуков, все рвется, диссонансы перебивают друг друга, споря все ускоряющимся ритмом. Шнитке словно предчувствует появление бесов. Они скачут в его голове, перепрыгивают в ноты, партитуру. Причем бесы эти всех типов и размеров – от писклявого скрипичного до медведеподобного геликонового. У г-на Башмета не выдерживает одно из волокон конского волоса на смычке, и его удается сорвать лишь во время секундной паузы.

Иногда музыка как будто приходит в гармонию, но скоро диссонансы вновь берут верх. Сатана не отступает. Кричащие звуки напоминают настройку струнных инструментов. Затем вновь грохочет геликон в мощном хоре резких голосов медной группы оркестра.

Это не китайская пипа, которую гости фестиваля имели удовольствие слушать в первый день. В звучании пипы нет этой русской надломленности и безумного недоумения, хотя китайская культура на пару тысяч лет старше русской. Но высочайшей нервной организации в ней нет и в помине. Только в голове русского немца могли родиться такие звуковые химеры. Похоже, именно так сходят с ума гении. Им открывается либо третий глаз, либо четвертое или даже пятое измерение помимо пространства и времени. Там они видят монстров, рвущихся в наш примитивный мир.

Даже мажорные аккорды всего оркестра, исполняющего концерт г-на Шнитке, сбиваются одной-двумя скрипками на полтона от доминанты до малой терции. Звучит гремучая смесь мажора и минора. Это не фальшь, это – надлом. Он повисает над жизнью во всей ее безнадежности.

После исполнения концерта г-н Башмет заметно устал и провел второе отделение в президентской ложе. Он слушал замечательную жизнеутверждающую Симфонию №2 Сергея Рахманинова. Это более известное произведение, наполненное простыми земными гармониями, с бесподобной и в чем-то хитовой третьей частью. И слава богу! Бесы разбежались, химеры остались за границами дозволенного, победила жизнь земная – приятная хотя бы и такими фестивалями. Зал долго рукоплескал и Валерию Гергиеву, и Юрию Башмету. Им явно доступно видеть и слышать многое, которое нам, простым смертным, не дано.

Бахом – по битовым ступеням

На Сочинском зимнем фестивале искусств – четвертый день. Похоже, это первый день, когда случился прокол, – из Москвы не вылетел самолет с музыкантами «Солистов Москвы». Они должны были играть произведение Баха с известным джазовым трио из Франции под управлением Жака Люсье. Но для профессиональных джазменов это не стало проблемой. Они играли втроем перед заполненным залом.

К слову сказать, Бах и сам был отменным импровизатором. Похоже, на это и «купился» молодой француз Люсье, когда в 1959 г. стал исполнять на рояле его произведения с джазовыми импровизациями. Успех превзошел ожидания. И в мире появилось знаменитое на сегодня трио PLAY BACH. Пластинки разлетались по всему миру как горячие пирожки. Сегодня г-ну Люсье 77 лет, и он проводит свою прощальную мировую гастроль. Состав трио один раз поменялся, но успех от этого не убавился. В новый состав вошли ударник Андре Арпино и контрабасист Бенуа Дюнуайе де Сегонзак.

Кто хоть однажды слушал Баха, может припомнить его классическую мелодику трехсотлетней «выдержки». Вы ни за что не поверили бы, что г-н Люсье играет те же сочинения, но в форме легкой и воздушной. Случилась трансформация тяжеловатой немецкой классической музыки в легкую.

Звучит ария соль мажор. В самом начале соло на контрабасе «зажигает» г-н Шарбонье. Это Башмет на контрабасе. Те же филигранная техника, фактурность. Но у француза можно уловить мимолетную джазовую вертлявость. При этом довольно трудно признать в соло на контрабасе Баха. Скорее это вчерашний Шнитке с его разнонаправленными бросками одной ноты в другую. Порой кажется, что слушаем мы Шнитке, только без крика, а задумчиво-басового.

Но вот вновь ветерок из Прованса. Это г-н Люсье полетел над клавишами рояля. Следом отрывок из Концерта для фортепиано с оркестром ре минор.

Французский импровизатор совсем осовременил и переместил рояль Баха из древних замков курфюрстов в дом с авангардной мебелью и плазменными телеэкранами. Этот джаз для таких помещений – воздушных, со стеклянными стенами и потолком. Порой вся троица начинает хулиганить – в минорном произведении летает по битовым ступеням в свинговом ритме без тени скорби и печали. Но это недолго – Бах все же классик. Его задумчивость возвращается. Но тонус поддерживают ударные г‑на Арпино не через подушечки пальцев пианиста, а через барабанные палочки, издающие порой звуки, напоминающие челесту, причем весьма энергично. Быть может, 300 лет назад все и было так чисто, прозрачно и воздушно, как музыка джазистов. И только исторические манускрипты заставляют нас думать, что на самом деле свирепствовали чума, войны, на кострах жгли еретиков…

Одним словом, трио г-на Люсье реабилитирует эпоху Баха и всего «мрачного» Средневековья. Делает ее легкой, воздушной и свободной от той грязи, которая сопровождает нашу эпоху угарного газа, голодных бунтов и городского шансона. Это остро почувствовала публика и не хотела отпускать г-на Люсье. Так что ему пришлось исполнить на бис пару композиций. А это очень трудно, когда тебе 77…

Программа фестиваля становится все более насыщенной. В рамках фестиваля открылся ретроспективный показ фильмов знаменитого испанского режиссера Карлоса Сауры. В Сочи прилетела его муза и исполнительница главных ролей в нескольких его фильмах – Аида Гомес. Она считается одной из лучших танцовщиц фламенко. Исполнив перед началом киносеанса страстный танец, она оставляет зрителей в восторженно-возбужденном состоянии следить за развитием событий в потрясающем фильме «Саломея», где исполняет главную роль. В одном из фойе Зимнего театра открывается выставка – конкурс работ видеоарта «Эхо-Эко». Это первый международный конкурс, и посвящен он теме экологии. Куратором проекта является известный итальянский эксперт Антонио Джеуза, доктор философии, критик, специалист по истории кино и медиаискусству. Из 300 поступивших на конкурс работ в финале на суд зрителей и экспертов представлены 20. Странами – участницами конкурса стали: Россия, США, Испания, Израиль, Италия, Германия, Великобритания и Чехия.

В очередной вечер на основной сцене фестиваля появляется клавесин, и струнный камерный ансамбль «Berliner Barok Solisten» исполняет каскад произведений прекрасной старинной музыки: Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, А. Корелли, Д. Галло, А. Вивальди. Примечательно то, что это ансамбль солистов. И играют они на реконструированных инструментах, применяя смычки того исторического периода, к которому относится создание исполняемого произведения.

За роялем – двое

Главным событием очередного концертного дня стал Денис Мацуев. Денис прилетел из Амстердама и сразу после концерта отправился в родной Иркутск. Похвальная забота о соотечественниках.

Начался концерт с дивертисмента Моцарта при «зачехленном» рояле. Оркестр «Солисты Москвы» выступил в непривычной для себя роли – группы «разогрева». После царствовавшего на этой сцене Баха легкий и воздушный Моцарт публику раскрепостил.

Самым значительным событием этого вечера стал Концерт Дмитрия Шостаковича до минор для фортепиано и солирующей трубы с оркестром. Говорят, что этот знаменитый концерт Шостаковича тесно связан с кино. В юности будущий композитор подрабатывал тапером в кинотеатрах, и в прозвучавшем концерте киношные звуковые треки первой трети ХХ в. слышны, как говорится, невооруженным ухом. Причем г-н Мацуев при исполнении концерта настолько входит в образ, что сам представляет собой живое кино. Он не только гениальный пианист, но и превосходный актер.

Понятно, что Шостакович – это вам не Бах. В нем – некоторая прямолинейность и безумная энергетика 20–30‑х гг. прошлого века. Порой уже и с трагическими нотками. Позднее они выльются в искореженный металл и военно-полевой марш знаменитой «Блокадной симфонии». В исполняемом Концерте до минор этого еще нет. В середине даже звучит сольная партия трубы, словно пионерский горн героев Аркадия Гайдара, которым скоро придется осваивать ГУЛАГ и окопы. Музыка навевает в памяти кадры «Кубанских казаков», «Ивана Грозного» и даже «Броненосца «Потемкина». Г-ну Мацуеву удается проигрывать эти сполохи одновременно. Его исполнение заставляет принять как аксиому, что та эпоха, когда писался концерт, была тяжелой, но героической. Без горького недоумения и безнадежности, которые зазвучали через сорок лет в произведениях Альфреда Шнитке.

Но Шнитке сегодня можно и не вспоминать. Г-н Мацуев – гений-исполнитель произведений на бис. Он завел зал, бросая его в жар и холод, – от «Музыкальной табакерки» Лядова, исполняемой во второй и третьей октавах самыми кончиками пальцев, словно на челесте, до «Пещеры горного короля» Грига, где он колотит по басовым октавам, как кувалдами. На сладкое – «Подмосковные вечера» с джазовыми аранжировками в четыре руки на рояле вместе с Юрием Башметом.

После этого волшебный туман рассеялся, сцена и зал опустели. Боги отправились к себе на олимп. Один в Иркутск, другой – в неизвестном направлении в сопровождении очень важного лица из Москвы.

Зрителей фестиваля и его участников ждали новые встречи – с театром Петра Фоменко и ансамблем «Пелагея». Но фестиваль подходил к концу. Последний концертный вечер был назван «Моцарт-гала». Звучали только произведения великого венского классика. На сцену вновь вышли прославленные «Солисты Москвы», за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, его дочь пианистка Ксения Башмет в качестве солистки открыла вечер, исполнив Концертное рондо для фортепиано с оркестром ля мажор. Продолжил программу французский скрипач Рено Капюсон, сыграв на скрипке Гварнери (1737 г.!) вместе с Юрием Башметом Концертную симфонию для скрипки и альта с оркестром. В завершении программы в исполнении гобоиста Дмитрия Булгакова прозвучал известный Концерт Моцарта до мажор для гобоя. Финальным произведением концерта стала самая популярная симфония Моцарта – №40 соль минор. На этой слегка минорной ноте фестиваль завершил свою работу. «Серебряную ракушку» – приз фестиваля, который вручается в этом году впервые, – получил его артистический директор и вдохновитель Юрий Башмет. Изготовил этот приз ювелирных дел мастер Ильгиз Фазулзянов, выставка уникальных изделий которого все дни проходила в главном фойе Зимнего театра.

13 февраля зимний фестиваль искусств в Сочи завершил свою работу, побив все рекорды по продолжительности и насыщенности программы, на целый год зарядив любителей искусства энергией творчества и любви.