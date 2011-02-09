Явление Михалкова в филармонии

На прошлой неделе состоялись два выступления Никиты Михалкова в Санкт-Петербургском Большом зале филармонии.

Несмотря на довольно дорогие билеты, публика выглядела совершенно обычно для «встреч с прекрасным»: интеллигентные супружеские пары, пылкие девушки в жилетках, обманчиво строгие пожилые еврейки. Никита Сергеевич говорил о судьбах Родины, отвечал на записки и демонстрировал большой фрагмент из фильма «Цитадель». Все вместе заняло более трех часов.

Фрагмент всех заинтриговал, поскольку там ведется рассказ о возвращении комдива Котова в тот самый дачный, солнцем когда-то залитый дом, откуда его увезла проклятая черная «маруся», а золотая Маруся, жена его, осталась на произвол судьбы.

Жители дома оказались живы и здоровы как персонажи, а что касается исполнителей, тут не все так благополучно. Умерли и Инна Ульянова, и Вячеслав Тихонов, так что их роли играют другие, но очень похожие актеры. Вместо Светланы Крючковой, уже перешедшей за это время на возрастные роли, девицу Мохову играет почти что двойник Крючковой – Зоя Буряк. А вот нежная Виктория Толстоганова, сменившая Ингеборгу Дапкунайте, на жесткую литовскую карьеристку совсем не похожа. Она моложе, разнообразнее и лучше.

Перипетии судьбы Маруси оказываются драматичны: у нее завелся новый ребенок (мальчик), и не от комдива или Дмитрия Андреевича, персонажа Меньшикова (тот выглядит совсем как выходец с того света). От Кирика! С ума сойти! От бездельника и пьяницы Кирика (играет его по-прежнему чудесный Владимир Ильин).

Комдив пытается вернуть Марусю известным ему способом – затянув в кладовку. Но дивное время, когда он, вольный и сильный, всевластно скакал по полям жизни, ушло навеки. Даже близость не возвращает Марусю в то золотое довоенное время. Она хочет уехать от комдива, и он допускает это, оставаясь на полустанке, – но тут вываливается бурная русская свадьба, с гармошкой, пьянкой и безногим женихом…

Михалков играет сильно и страстно, сильнее и страстнее всех. И то сказать – остальные просто делают свою работу. А Михалков словно бы участвует в какой-то мистерии, где он, Россия и жизнь – главные действующие лица.

Как бы ты ни был несчастен лично, как бы говорит Михалков, – есть огромная, бесконечная национальная стихия. И если на душе невыносимо, в эту стихию можно броситься, как в бушующий океан. И тогда все личные горести растворятся среди бешеных и родных людских энергий!

Показанный фрагмент растревожил людей в зале. Они ломанулись к микрофонам и стали говорить вообще уже не об искусстве, а о том, как трудно жить человеку. Началась анархия. Зрители рвались рассказать Никите Сергеевичу всю правду как на духу. Другие негодовали: они пришли послушать Михалкова, а не исповеди неизвестных. Большой зал филармонии такого не видел со времен, когда был залом Дворянского собрания. Да и тогда вряд ли…

Островского и Чехова в это вечер Никита Михалков, к сожалению, не играл – но сам по себе был квинтэссенцией из сотен персонажей Островского и Чехова.