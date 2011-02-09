Джек Восьмеркин возвращается

Александр КУЗНЕЦОВ, ставший широко известным после фильма «Джек Восьмеркин – американец» стал не менее популярен в этой самой Америке, где он прожил 18 лет. Сегодня Кузнецов собирается снова радикально изменить свою жизнь – вернуться в Россию. Полтора года назад он встретил в Москве новую любовь. Александр Константинович рассказал корреспонденту «Аргументов неделi» о своей избраннице и поиске настоящей любви между двух континентов Земли.

- Александр, вы только что вернулись из Аргентины со съемок программы «Жестокие игры», как проводили время в Буэнос-Айресе?

– В компании Александра Баширова, Анатолия Пашинова и обворожительной Елены Кондулайнен. Мы с Леной такое танго там выдали, даже местные аплодировали.

– Там научились?

– Нет, классы танго я брал в Москве со своей любимой девушкой Кристиной…

– Вы ради нее бросили свою американку?!

– Нет, это Анна стала инициатором развода, нашла себе другого…

– Обижены на Анну?

– Я не против, чтобы люди расходились, но дети от этого страдать не должны! (тяжело вздыхает.) У Ани был период, когда она запрещала мне видеться с Иваном. Ну не наркоман же я и не алкоголик, чтобы меня изолировать от ребенка! Но что поделать, женщины – существа тонко организованные. Вот и произошла некая разбалансировка. Теперь все позади, я могу видеть сына. Он сильно по мне скучает.

– Расскажите о вашей встрече с Кристиной…

– Меня пригласили на 25-летие одного итальянского ресторана. Я оказался за столиком с симпатичными девушками. Кристина начала активно сватать мне свою подругу – 25-летнюю блондинку. Но я с первого взгляда запал на брюнетку, то есть на Кристину.

– Ваша новая избранница – актриса?

– Нет, Кристина – менеджер по продаже рекламы в издательском доме… Ей 34 года, воспитывает 9-летнего сынишку от предыдущего брака. Мне нравятся ее открытый темперамент, манера общаться, хорошее чувство юмора.

– Вы уже сделали предложение?

– Я очень близок к этому шагу. Собираюсь возвращаться в Москву, строить дом…

– А как у вас складываются отношения с бывшими женами?

– Первый раз я женился в 21 год, мы с Людмилой познакомились в агиттеатре «Товарищ», откуда вместе перешли в театр-студию при Детском парке имени Прямикова на Таганке. Людмила моложе меня на два года. Закончила ГИТИС, снимается в кино и сериалах («Огонь любви», «Час Волкова – 3»). Преподает в моей «Кузнице кино и ТВ», так что мы постоянно в контакте. Нашему сыну Даниле 28 лет, он с 14 лет живет со мной в Лос-Анджелесе. В отличие от меня старший – парень серьезный и не спешит жениться.

Григорию 23 года, он живет в Москве, закончил МВТУ имени Баумана, в этом году поступил в «Щуку», видимо, наши с Юлей гены взыграли.

– Трудно поверить, что вас не приняли с первого раза в театральный…

– Мой путь к театру и кино пролегал через скандалы. Я никогда не жаждал лицедейства и актером стал только для того, чтобы иметь возможность разговаривать с людьми, нести со сцены хоть какую-то правду и критику существующего режима. Прозрение случилось в театре на Таганке на спектакле «Тартюф». Играли все звезды: Высоцкий, Граве, Видова, Антипов… Отучившись четыре курса в МАИ, я ринулся поступать в театральный. Прошел все три тура на ура. Но тут приемная комиссия узнала, что я студент другого и очень непростого вуза... Скандал на уровне минобра! Мол, на тебя потратили государственные деньги, а ты с курса свернул! На следующий год нагло соврал, что я простой советский парень, водитель с автобазы №43. Но правду не скроешь – был выгнан прямо с прослушивания. За мной, прихрамывая, размахивая палочкой, выскочил Юрий Васильевич Катин-Ярцев. «Ты с ума сошел!» – восклицал он. Потом вдруг умолк и сказал: «Подожди минут пять»… И вскоре я узнал, что принят на курс.

Как только я забрал документы из авиационного, меня потащили в военкомат. Когда я оказался уже одной ногой в портянке, за меня заступились две дамы: «Товарищ полковник, Кузнецов – единственный артист в Тимирязевском районе, давайте его отпустим, пусть учится». Стоял страшный ор, но моя взяла.

– Почему вы эмигрировали?

– Никогда не думал об эмиграции, пока не случился путч 1991 года. В те дни я снимался в американском фильме «Бегущий по льду». Снимали на Красной площади. Когда в кадр вошли настоящие танки, съемочная группа в чем была улетела в США. Я же оказался на баррикадах. Через месяц меня вызвали, и я полетел на озвучку в Америку.

– В Голливуде играете только головорезов?

– Знаете, до 1990 года у меня были только положительные роли. А потом мне вдруг предложили сыграть бандита в 13‑серийном американском фильме «Аляска Кид». Разве плохо расширять свое амплуа? Армен Джигарханян тоже играл горбатого, а у Роберта де Ниро половина репертуара – бандюки, и это не значит, что их карьера не удалась.

– Дружите с русскими в Голливуде?

– Конечно, в 1994 году на съемках фильма Love Affair («Любовная история») я познакомился с Савелием Крамаровым. Эта картина стала для него последней. Мы вместе снимались, гуляли по Санта-Монике с ним и его супругой. Он был скромным, интеллигентным человеком. Дружу с Ильей Баскиным («Большая перемена», «Москва на Гудзоне»). Я открыл в Лос-Анд­желесе школу актера, дал путевку в жизнь многим выходцам из России. Самый известный из моих учеников – режиссер Владимир Лерт. Но сейчас у меня в России больше работы. В этом году должны выйти фильмы: «Фарфоровая свадьба», «Кодекс чести», «Заложники любви», «Шахта», «Шпионский роман»…