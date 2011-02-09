Любовь слаба и беззащитна

28-летняя актриса Ольга АРНТГОЛЬЦ на 20 минут младше своей сестры-близняшки Татьяны. Они родились и выросли в Калининграде в семье актеров областного драматического театра. Учились в актерском классе местного лицея. Приехав в Москву, с первой попытки поступили в знаменитую «Щуку». Оля, как и Татьяна, много снимается в кино и сериалах, среди них: «Живой», «Юнкера», «Слуга Государев» и др. Играет в театре, где у нее заметные роли в спектаклях «Сказки старого Арбата», «Коварство и любовь», «Ханума».

- Ольга, внешне вы с Таней до сих пор очень похожи. А внутренне, как говорят ваши друзья, совсем разные. Таня в большей степени эмоциональна, а вы – рассудительны…

– Когда мы поступили в театральное училище, мы были и внешне, и внутренне похожи. Но, начиная с третьего курса, наши эмоциональные пути стали расходиться. Педагоги считали, что мы разные и нам нужно не сглаживать, не прятать, а, наоборот, всячески развивать свою неповторимость. Мы стали играть разных героинь, снялись в трех разных фильмах.

– Вы выросли и всегда жили вместе с сестрой. И вот разъехались: Таня вышла замуж, у нее растет дочь… Тяжело близнецам жить в отрыве друг от друга?

– Не знаю, как другим, но нам было очень тяжело разрываться, начинать жить самостоятельно. Я привыкла к тому, что рядом со мной всегда моя сестра, и она мне вовсе не мешает; и, когда нужно побыть одной, подумать, что-то переосмыслить, мне не нужно сестру выпроваживать из комнаты… Близнецы – это действительно одно целое, а не два человека. Мы ведь абсолютно одинаково чувствуем, одинаково реагируем на самые разные вещи. Я способна чувствовать сестринскую боль, ее внутренние переживания. У нас много похожего в характерах, мы, например, чрезвычайно пунктуальны и требуем того же от других людей.

– А чем вам близка Луиза, роль которой вы играете в спектакле по пьесе Шиллера «Коварство и любовь»? Луиза – чистая девушка, свято верящая в то, что любовь победит все…

– А любовь, оказывается, слаба и беззащитна. И в этом трагедия на все времена. Как только мы начинаем прибегать к расчету, коварству, любовь гибнет. Во мне нет ни коварства, ни наглости, ни умения, как говорится, шагать по головам…

Когда мне позвонили от режиссера Нины Чусовой, я сразу согласилась с ней работать, даже не зная, что за пьесу предстоит играть. А когда услышала, что это Шиллер, «Коварство и любовь», призадумалась. Мы с сестрой выросли в театральной актерской семье, и я видела несколько постановок этой пьесы, которые были скучными, длинными, тяжелыми. Но я подумала: если уж Чусова взялась за этот материал, значит, нашла что-то неожиданное. И на самом деле в ее руках классика ожила, стала понятной даже современному молодому зрителю.

– Как вам удалось в столь непредсказуемой актерской профессии «не шагать по головам»?

– Родители так воспитали. Мама всегда говорила нам с Таней, что в актерской профессии сплошь и рядом возникают такие ситуации, когда надо быть наглым, чтобы не сломаться, не «убиться». Наша мама совсем не желала нам такой судьбы: «Доченьки, в вас нет тех качеств, которые нужны для этой профессии, зачем вам идти в этот мир?» Папа вообще, сжав зубы, принял то, что мы поехали в Москву поступать в театральное училище. Но, наверное, в глубине души родители хотели, чтобы дочери продолжили их дело, верили в нас, и сейчас они, конечно, счастливы.

– Вы учились на театральную актрису, но в стационарный театр не поступили, играете в антрепризах. А почему?

– Дело не в том, что я сознательно не шла в театр. После института у меня не получилось устроиться в труппу того театра, куда я хотела. А туда, куда мне предложили пойти, уже не захотела я. Потому что не видела перспективы. Даже в столице есть театры, в которых что работаешь, что нет, – бесполезно. Профессии там не научат. Мы с сестрой начали активно сниматься в кино, и мне стали предлагать участвовать в независимых театральных проектах, спектаклях с хорошим материалом, где моими партнерами стали большие артисты. Я до сих пор приглашаю на свои спектакли актеров, мнению которых доверяю, которые могут разобрать по «школе». Например, Юлию Рутберг, которую считаю высококлассным профессионалом. Большой авторитет для меня и Сергей Владимирович Рубеко, с которым мы тоже пересекаемся в спектаклях.

– В каких новых картинах вы снялись за последнее время?

– В фильме «Пираньи» режиссера Александра Аравина, где моими партнерами были Евгений Сидихин, Ирина Апексимова, Татьяна Догилева и другие великолепные актеры; в картине «Выхожу тебя искать». Есть еще «Колыбельная» – четырехсерийная мелодрама, где я играю роль бедной девушки. Вскоре должен выйти на экраны мелодраматический детектив «Пандора», где у меня был замечательный партнер Анатолий Белый.

– Я знаю, что в свободное от съемок время вы увлекаетесь… все тем же кино?

– Да, тем, что снимают лучшие мировые и отечественные режиссеры. Я люблю смотреть фильмы, не скаченные из Интернета, а на большом экране, в кинотеатре.