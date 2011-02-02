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На что готов «раскачаться» Меньшов

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

На что готов «раскачаться» Меньшов

Знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов только двумя фильмами «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» обеспечил себе славу и признание миллионов зрителей на долгие-долгие годы. Однако 71‑летний Владимир Валентинович никогда не почивал на лаврах и до сих пор полон новых творческих замыслов. Только в наступившем году мы увидим его актерские работы сразу в трех картинах: «Поколение Пи», «Любовь-морковь – 3» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».

- Владимир Валентинович, расскажите об этих столь разноплановых ролях!

– Картины и роли действительно разные. Но я не люблю много говорить о проектах, которые еще не вышли.

– Актер Евгений Стычкин рассказывал, что вы недавно снялись с ним в какой-то студенческой короткометражке. Неужели это правда?

– Меня просто попросили, и я, прочтя сценарий, сказал «да», потому что это очень любопытная работа – история человека, который болеет болезнью Паркинсона. Да и с Женей поработать было одно удовольствие.

– Где сейчас снимается ваша супруга – великолепная актриса Вера Алентова?

– Она много играет в Театре имени Пушкина, а вот в кино у нее пока ничего нового нет. Зато дочь Юлия закончила съемки в большом сериале. И еще она стала актрисой антрепризных спектаклей – это ее постоянный заработок. Она сейчас уже не телеведущая, хотя предложения появляются.

– Владимир Валентинович, ведь и вас каким-то ветром занесло в антрепризный спектакль «Коварство и любовь» по мотивам Шиллера…

– Позвонили, предложили. Клюнул я на фамилию режиссера Нины Чусовой, потому что помню ее яркое начало, первые спектакли. Мне захотелось посмотреть ее в работе. Второе – это Шиллер. Автор, который никогда не возникал в моей жизни. Я думал, уже и не возникнет, а тут такой подарок судьбы. Мне было интересно посмотреть, как мои молодые партнеры справляются с Шиллером, чем собираются тронуть зрителя. Помню, даже спросил режиссера: «Неужели это кому-нибудь нужно?!»

Выяснилось, что зрителям, даже молодым, и сегодня нужен жанр трагедии. Меня это искренне удивляет! Максимум, на что я готов раскачаться, это на трагикомедию. А на трагедию в чистом виде мне тяжело смотреть. Но, оказывается, есть зрители, которые на спектакле «Коварство и любовь» плачут, сопереживают… И это вдохновляет нас, актеров!

– Интересно, а вы сами коварный человек?

– Я из тех, кто не перестает даже в моем возрасте удивляться: «Боже, и как они могут так поступать?! Как устроен человек, чтобы такое вытворять?» Опыт мне подсказывает, что наступает пограничная ситуация, и люди начнут колебаться. Кто-то останется верным принципам, кто-то предаст. В природе человеческой зло, коварство изначально заложены – так же, как и добро, простодушие. Всего поровну отпущено. Хотя мне всегда казалось, что добра все-таки в человеке больше. Но в наши времена, когда стерты все запреты и догмы, каждый волен творить, что ему заблагорассудится. Все научились врать. А страсти, страсти как измельчали…

В стабильные времена коварства как-то не замечаешь. При советской власти можно было и на парткоме поднять вопрос о коварстве: «Он же говорил вчера одно, а сегодня поступает по-другому!» Но, когда начинается смута, людей не узнать. Еще вчера человек стучал кулаком по обкомовскому столу: «Партбилет на стол положишь!», а вскоре уже докладывает в американском конгрессе, что коммунизм, к счастью, разрушен до основания. В таких ситуациях я думаю, как же устроен человек и есть ли там вообще хоть одна бессонная ночь? Неужели так легко найти доводы, чтобы не тревожить свою совесть.

– Вы – лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Но свое кино давно не снимаете…

– Серьезный кинопроект очень сильно зависит от денег, но сначала все-таки нужен хороший сценарий. А у меня нет хорошего сценария. Был вариант – уже даже целый кусок отснял. Но фильм пришлось похоронить.

– Два года назад вы набрали актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе. Есть среди ваших студентов талантливые ребята?

– Есть таланты, хотя у меня нет уверенности в их будущем, особенно режиссерском. Да и у актеров рынок сокращается. Расширения кинорынка не ожидается. Даже сериальный поток, скорее всего, будет сворачиваться. Сериалы ведь запускаются под рекламу, а ее будет все меньше и меньше. Телевидение утрачивает те позиции, которое занимало десять лет назад. На подъеме Интернет, благодаря которому можно добиться большего. Телевизионная реклама – это уже анахронизм. Компании по старой привычке еще выделяют деньги, но обратной связи все меньше.

– Владимир Валентинович, в свои 71 вы энергичный, подтянутый, востребованный… Откройте секрет такой неуемной энергии и молодости? Спорт, бассейн, тренажерный зал?

– Представьте себе, нет. Попытки были, но системно не получается заниматься своим здоровьем. Какой секрет, даже не могу вам сказать. Наверное, папе с мамой нужно быть благодарным. Это они заложили в меня крепкое здоровье, доброжелательность и оптимизм!

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