Это было обыкновенное чудо

Народная артистка России Евгения СИМОНОВА одну из первых своих ролей сыграла в знаменитом фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Затем была трогательная и наивная Катя в комедии «Афоня», после чего юную актрису пригласил в Театр им. Маяковского легендарный Андрей Гончаров. И еще большое количество интересных ролей. Сейчас Евгения Павловна снимается в кино редко. Одна из ее последних работ – в фильме мужа, режиссера Андрея Эшпая, «Событие» по одноименной пьесе Владимира Набокова.

- Фильм «Событие» в российском прокате, увы, не шел. Евгения Павловна, вы не жалеете, что потратили столько времени на работу, которую широкий зритель так и не увидел?

– Нисколько. Для нас погружение в мир Набокова, в его изумительный язык, неожиданный, парадоксальный, было очень радостным и ответственным. В кино я сейчас снимаюсь мало и непродуктивно, и такие фильмы, как «Событие», – это отдушина. У меня были великолепные партнеры: Чулпан Хаматова, Елена Коренева. В картине сыграла и моя дочь Зоя Кайдановская.

– Зоя Кайдановская уже достаточно известная актриса. Сыграла в десяти фильмах, работает на драматической сцене…

– Зоя окончила необычный курс – актеров музыкального театра и очень хорошо поет. Я мечтала, чтобы она стала оперной певицей. В детстве у нее был очень сильный звук, и знающие люди говорили, что у девочки так расположено небо, что должен быть настоящий голос. К сожалению, после мутации сила звука ушла, голос остался, но он камерный. Зоя работает в театре, играет в спектаклях, антрепризах, снимается в кино и телефильмах. Она подарила мне очаровательного внука.

– А чем увлечена ваша младшая дочь Маша?

– Маруся всецело поглощена музыкой. У нее глубокие музыкальные корни. Дедушка Маруси – прекрасный композитор Андрей Яковлевич Эшпай. Она классно играет, и мы все мечтаем, чтобы Маруся стала хорошим музыкантом.

– Правда, что вы сами в детстве хотели стать балериной?

– Балетом я занималась совсем чуть-чуть. Гораздо больше внимания уделяла фортепиано, окончила школу-семилетку при Гнесинском училище, однако никогда не хотела сделать музыку своей профессией.

– И еще в детстве, насколько я знаю, вы очень увлекались конным спортом…

– Это была такая страсть! Я даже хотела поступать в ветеринарную академию. К сожалению, у меня нет финансовой возможности иметь свою лошадь, да и для занятий спортом возраст не самый лучший. Однако это не мешает мне по-прежнему страстно любить лошадей.

– Ваш брак с режиссером Андреем Андреевичем Эшпаем называют идеальным. Вы много работаете вместе в кино и живете, как говорят, в мире и согласии.

– Мы построили семью на родстве душ и действительно живем душа в душу. Все свои роли я начинаю репетировать дома, и невольным педагогом становится Андрей, для меня он – большой авторитет. В наш семейный ритуал входят неспешные вечера в родительском доме, когда за ужином, за чаем можно обсудить любые вопросы.

Вообще я счастливая женщина, и за это мне надо благодарить не столько кинематограф и театр, а прежде всего свою семью. Я готова к испытаниям. Надеюсь, они минуют моих детей – пусть лучше упадут на меня. А пока что стараюсь наслаждаться каждым мгновением. Конечно, как и у всякого человека, у меня немало житейских проблем. Но вокруг в жизни столько настоящих трагедий и драм, что мне сетовать просто грешно.

– Вы работали в одном театре с выдающейся актрисой Натальей Гундаревой. Скажите, вы дружили или дружба между ведущими актрисами одного театра в принципе невозможна?

– Я всегда говорила, что Наталья Георгиевна как личность, индивидуальность значительно сильнее, ярче меня. Мы действительно много играли вместе, причем в различных сочетаниях. Что касается дружбы между актрисами… В разные периоды нашей жизни мы были очень близки. Пропадали в одних компаниях, проводили время вместе на гастролях, на съемках. Помнится, два года подряд ездили в Болгарию отдыхать с семьями. Мне очень нравилось, что между нами была определенная близость, но существовала и определенная дистанция. Я это очень хорошо чувствовала, и это никак не задевало, не обижало меня.

– Скажите, это правда, что Марк Захаров поначалу не хотел снимать вас в фильме «Обыкновенное чудо»?

– Правда, не хотел. Меня спасла замечательная женщина, второй режиссер Полина Сырцова. Почему-то ей казалось – у меня роль получится! Она рассказывала, что, когда Захаров несколько раз заходил в тупик в поисках героини, моя фотографии ненавязчиво появлялась у него на столе. После второй пробы Марк Анатольевич что-то такое увидел во мне. После того как первый отснятый материал показали художественному совету, Захаров встретил меня и с нескрываемым удивлением объявил: «Знаете, а вас вообще-то хвалили!» Конечно, это чудо, что в моей жизни случилось «Обыкновенное чудо»!