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Революции не будет

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Революции не будет
Елена Ильина

Генеральный директор и главный редактор Третьего канала Елена ИЛЬИНА начинала свою карьеру корреспондентом и шеф-редактором ВГТРК. Вела утренний эфир на канале ТНТ, руководила  телепроектами на РТР и НТВ. С июля 2008 года – главный редактор Третьего канала. В декабре 2010 г. Елена Ильина получила новое назначение – она стала гендиректором Третьего канала.

- Елена Юрьевна, в чем сверхзадача совмещения двух постов в одном лице?

– Главный редактор занимается наполнением эфира. На нем концепция канала, его стилистика, язык, подача материала. А генеральный директор – это человек, который отвечает за производство, за все его составляющие – технические, финансовые, кадровые. В современной обстановке нельзя задумать какой-то проект, не понимая, сколько он стоит и что потребуется для его воплощения. Кроме того, генеральный директор продумывает стратегическое развитие канала.

Новое назначение ни на концепцию, ни на эфирную политику не повлияет, революции не будет. Мы предпочитаем эволюцию. Например, два с половиной года назад мы выстраивали новую сетку, ориентируясь на успешных людей, на средний класс. Но когда произошел кризис, ситуация в стране изменилась, и следующий сезон мы уже готовили с упором на социальную и общественно-политическую тематику. Самой показательной в этом смысле программой является наше вечернее ток-шоу «Право голоса» с Наталией Метлиной и Романом Бабаяном. Это беспрецедентный случай. Даже на федеральных каналах подобные общественно-политические программы выходят раз в неделю, а у нас – ежедневный эфир на самые острые и обсуждаемые темы.

– У вас богатое журналистское прошлое, вы много работали, что называется, «в поле». Вспомните свою самую сложную, неожиданную съемку.

– Пожалуй, самая запоминающаяся и в профессиональном, и человеческом отношении съемка – визит королевы Елизаветы II в Москву. Ее Величество, как известно, имеет право совершить только один официальный визит в ту или иную страну, в Россию он состоялся при Борисе Николаевиче Ельцине. Я была тогда автором и ведущей программы «Бонтон». Мы являлись, пожалуй, единственной неинформационной программой, которая освещала этот визит. Нас интересовали не только жестко протокольные мероприятия, но и все детали: какие цветы подарили королеве, как ее встречали, как проходил прием в Грановитой палате в Кремле, где впервые наши мужчины-политики надели смокинги… Естественно, все строго контролировалось 9-м Управлением, и наша служба безо­пасности, кстати говоря, сработала блестяще. Но нам, журналистам, приходилось очень нелегко. Съемки шли в жестком режиме, поскольку график Елизаветы II был рассчитан буквально по минутам. Тем не менее способность Ее Величества держаться, быть доброжелательной, а также короткое общение с ней на приеме для прессы в Государственной Третьяковской галерее незабываемы до сих пор.

– Раньше считалось, что аудитория Третьего канала – это в основном мужчины. Сейчас ситуация изменилась?

– Я не могу сказать, что сейчас у нас больше зрителей мужчин. В дневном слоте скорее наоборот: нас смотрят женщины, и вот как раз на них рассчитана программа «Треугольник», где герой в студии – успешный талантливый мужчина, а ведущие Алена Огнева и Елена Павлова расспрашивают его не только о профессиональной деятельности, но и о том, что волнует в данный момент общество, каждого человека.

 – Кстати, а почему сменили звездных ведущих Лику Кремер и Таню Геворкян на менее известных, но, впрочем, не менее профессиональных Елену Павлову и Алену Огневу? Вы в какой-то момент решили принципиально отказаться от уже раскрученных звезд?

– Лика и Таня – профессиональные ведущие, но во всем есть свои плюсы и минусы. И Кремер, и Геворкян были достаточно органичны, но от того, что у каждой из них есть определенный багаж, что они со многими гостями были знакомы лично, искренней включенности в разговор часто не наблюдалось. Они либо много о них и так знали, либо… не очень-то и хотели знать! А Елена Павлова и Алена Огнева – молодые, не такие опытные, но в силу разницы подчас в поколениях между ними и собеседником они спрашивают о том, чего сами не застали, чего не знают и что им искренне хочется узнать от человека состоявшегося. И разговор получается живым, захватывающим.

…Современные звезды – это все так относительно. Что и, главное, кто определяет статус «звезды»? Недавно в программе «Познер» была Ирина Антонова, директор Пушкинского музея. И я от этого разговора получила огромное наслаждение. Ирина Александровна не звезда, но она потрясающая личность! И те, кто называют себя звездами, пусть почувствуют разницу, как говорится.

Возвращаясь к нашим ведущим, скажу, что у нас сейчас устоявшаяся сетка программ с ведущими, которым зритель доверяет, а это главное.

Предполагается ли что-то новое в эфире Третьего канала в ближайшем будущем?

– Да, в середине февраля мы запускаем новый цикл программ под названием «Русский Нобель». Это совместный проект с Фондом Людвига Нобеля. Об Альфреде Нобеле знает весь мир, а вот о его родном брате Людвиге, который жил в России и очень много для нее сделал, знают единицы. К тому же в этом году отмечается его юбилей.

– Многие судят о Третьем канале и по спутниковому вещанию, которое идет 24 часа в сутки…

– Да, это тоже наша целевая аудитория – люди социально, политически активные, которые смотрят Третий канал именно в пакете «НТВ-плюс». Для нас очень важно вывести спутниковое вещание на новый уровень, тем более что помимо метрового эфира, который параллельно идет на спутнике, там есть и свой оригинальный контент – юридическая программа «Имеете право» с Алексеем Бинецким; эфир «Актуального разговора» с Владимиром Соловьевым, который зрители метрового канала не видят; циклы документальных фильмов… В настоящее время мы готовим ряд новых проектов для Третьего канала+ (спутниковое вещание).

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