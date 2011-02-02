Девять русских, которые потрясли китайцев

Три известных китайских живописца Дай Дуду, Ли Тецзы и Чжан Анцюнь создали 6-метровое монументальное полотно. На нем они изобразили 100 персонажей мировой истории, которые, по мнению жителей Поднебесной, оказали самое большое воздействие на их страну. Среди них есть и девять русских.

В центре картины изображен большой круглый стол, накрытый красной скатертью. Самое главное место занимает Карл Маркс, недалеко от которого расположились Иосиф Сталин и Мао Дзэдун. Место за главным столом нашлось еще для одного нашего соотечественника – Льва Толстого. Он по прихоти китайцев почему-то играет на баяне.

Владимира Путина китайцы посадили на голый пол в первом ряду. Российский премьер символично расположился между упавшим чернокожим боксером Майком Тайсоном и датским сказочником Гансом Христианом Андерсеном. Больше на голом полу не сидит ни один из персонажей картины.

Михаил Горбачев едва заметен. Он скромно машет рукой из-за головы матери Терезы. Зато почетное место занимает Максим Горький. Пролетарский писатель гордо сидит рядом с отцом китайских реформ Дэн Сяопином, по другую руку которого стоит великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Правда, с другой стороны Горького расположились не слишком приятные личности – Саддам Хусейн, Муссолини и Гитлер.

Удивительно, но Владимира Ленина китайцы поместили далеко от центра – в левый верхний угол. Рядом с ним стоит единственный вымышленный персонаж, изображенный на полотне, – Павка Корчагин. Так же на картине недалеко от Ленина нашлось место и для Петра I.

Некоторые китаеведы сразу обратили внимание, что среди 100 выдающихся людей мира нет Иисуса Христа. Конечно, на картине в основном изображены наши современники или жившие не так давно люди. Однако для древних китайских философов Конфуция и Лао-цзы место нашлось.