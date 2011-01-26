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Актеры - люди пугливые

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Актеры - люди пугливые

Народная артистка России Алена ЯКОВЛЕВА родилась в семье выдающегося актера Юрия Васильевича Яковлева. С детства мечтала о театре, окончила знаменитую Щуку. Сейчас Алена Юрьевна – одна из ведущих актрис Театра Сатиры, которому служит верой и правдой уже четверть века. Она много снимается в кино и сериалах, таких как: «Возвращение мушкетеров», «Кадетство», «Марш Турецкого», «Козленок в молоке», «Бухта страха» и др. Одна из последних работ Алены Яковлевой – сериал «Новости», выходящий на канале СТС.

- Алена Юрьевна, первым делом хотел спросить, как здоровье Юрия Васильевича? Известно, что в начале января всеми любимый народный артист Яковлев попал в больницу…

– Сейчас у него все хорошо, все в порядке. У папы была мерцательная аритмия сердца, мы все живо следим за его здоровьем, а моя дочка Маша вообще в постоянном контакте с дедушкой.

– В сериале «Новости», где речь идет о закулисье телевизионной жизни, вы играете главную интриганку. Вы когда-нибудь сами работали на ТВ – в качестве ведущей телешоу, например?

– Я артистка театральная, и у меня такой плотный график, что я не могу себе позволить еще и активную работу на ТВ. Но, конечно, я принимала участие в разных телепроектах, программах, у меня много друзей на ТВ. Поэтому телевизионный мир знаю не понаслышке. Моя героиня Вероника является помощницей руководителя телеканала, всегда держит руку на пульсе событий и регулярно оказывается в центре интриг.

– А чем телевизионные интриги отличаются, скажем, от театральных?

– Наверное, борьба идет за другие деньги, за очень большие деньги. В театре интриги (если они вообще есть; в Театре Сатиры, я, например, никогда с этим не сталкивалась) чаще всего основываются на каких-то творческих вопросах. На желании сыграть ту или иную роль. Для людей театральных работа в финансовом смысле – это как хобби.

– Только за 2010 год вы снялись в семи сериалах! Как вам удается переключаться с одного на другое, если утром и днем съемки, а вечером – трехчасовой спектакль?

– У меня был совершенно сумасшедший период, когда я снималась в Киеве в картине «Держи меня крепче», параллельно – в «Возращении мушкетеров» и еще ездила в Тверь, где проходили съемки сериала «Кадетство». Ну и спектакли, которые никто не отменял… К счастью, моя внутренняя структура очень подвижна, и я могу быстро переключиться: отыграла на одной площадке – и быстренько на другую. С театром, конечно, сложнее. Там часа на три так глубоко погружаешься… Но как-то переключаюсь. Единственное, чего я дико боюсь, – из-за пробок опоздать на спектакль. Постоянно слежу в Интернете, где какие пробки и какая погода. Я не гонщица, всего шесть лет за рулем, и мне надо выезжать заранее.

Особенно трудно совместить съемки и театр, когда спектакль тяжелый. Например, в театре «Модерн» я играю в «Катерине Ивановне» Леонида Андреева. Сложнейший спектакль, он идет три с половиной часа в трех разных залах. Раньше, день до и день после отдыхала. Сейчас стараюсь по крайней мере в день спектакля не сниматься…

– А как в Театре Сатиры, где вы служите 25 лет, относятся к вашим бесконечным съемкам? Конфликтов не бывает?

– Я никогда не подвожу театр, и все подстраиваю под репертуар. Конечно, наш худрук Александр Анатольевич Ширвиндт жалуется: вот опять какой-то актер на съемках… Но, с другой стороны, взять, например Федора Добронравова. Очень хорошего артиста широкий зритель не знал, пока он не стал сниматься в кино, сериалах, в «6 кадрах». Сейчас все ходят на Добронравова. Он тащит на себе практически весь репертуар. Если театр на этом выигрывает, глупо запрещать сниматься.

– Актерам надо ведь и семью кормить. Насколько я понимаю, даже народная артистка России не сможет этого сделать на одну театральную зарплату!

– Тем более что за звание «народная» государство ничего не доплачивает. Спасибо, похоронят на нормальном кладбище, чтобы родственникам недалеко было ездить. Раньше «народных» хоронили на Новодевичьем, сейчас на Троекуровском, у меня там и отчим лежит...

Так вот, актеры – люди пугливые, мое поколение 15 лет сидело без кино, в абсолютной нищете. У нас, к сожалению, такое государство, где людей культуры ценят недостаточно, особенно в старости. Слава богу, наш Театр Сатиры своих стариков не бросает.

А вообще человеку, на мой взгляд, нужно ровно столько, сколько ему нужно. И когда мне говорят, что тебе по статусу народной артистки не положено ездить на корейской малолитражке, я на подобные замечания, грубо говоря, плюю. Не понимаю, что такое – по статусу, не по статусу… Я люблю хорошую одежду, украшения, но это не является основой моей жизни. Могу себе позволить построить ровно такой дом, какой могу, какой по силам и средствам. У меня ребенок учится, надо помогать, у меня мама пожилая. Хочется просто быть независимой и свободной, не думать с тревогой о завтрашнем дне.

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