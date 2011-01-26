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Первоклассный джаз «Тромбон-шоу»!

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]

Первоклассный джаз «Тромбон-шоу»!

«Тромбон-шоу Макса Пиганова» – один из самых оригинальных и востребованных ансамблей в российском джазе.

Мощное оркестровое звучание четырех тромбонов при поддержке первоклассной ритм-секции ошеломляет своими напором и драйвом. Макс Пиганов – наш ведущий джазовый тромбонист, солист Оркестра им. Олега Лундстрема. Играл с такими всемирно известными музыкантами, как Билли Кобэм, Уинтон Марсалес, Эл Джерро, Джо Ловано.

2 февраля во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru) прозвучат шедевры джазовой классики Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси, Гленна Миллера, Бенни Гудмена, Коула Портера в первоклассных аранжировках Пиганова и музыкантов его «великолепной семерки».

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