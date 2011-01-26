Первоклассный джаз «Тромбон-шоу»!
№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]
«Тромбон-шоу Макса Пиганова» – один из самых оригинальных и востребованных ансамблей в российском джазе.
Мощное оркестровое звучание четырех тромбонов при поддержке первоклассной ритм-секции ошеломляет своими напором и драйвом. Макс Пиганов – наш ведущий джазовый тромбонист, солист Оркестра им. Олега Лундстрема. Играл с такими всемирно известными музыкантами, как Билли Кобэм, Уинтон Марсалес, Эл Джерро, Джо Ловано.
2 февраля во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru) прозвучат шедевры джазовой классики Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси, Гленна Миллера, Бенни Гудмена, Коула Портера в первоклассных аранжировках Пиганова и музыкантов его «великолепной семерки».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес