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Английская мышеловка

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]

Английская мышеловка

Театр Пушкина вновь радует своих зрителей. После ошеломительного успеха «Бешеных денег» Островского всех ждет премьера английской классической пьесы Агаты Кристи «Мышеловка», которую считают самым умным детективом, когда-либо сыгранным на сцене.

Сама Агата Кристи так объясняет успех «Мышеловки»: «В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов. Думаю, можно сказать без самодовольства, но и без ложной скромности, что для сочинения такого рода, а это легкая пьеса, в которой есть и юмор, и притягательность боевика, она хорошо сработана. По мере того как события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же дальше, а угадать, куда повернет сюжет в следующие несколько минут, трудно».

Режиссер спектакля – Надежда Аракчеева. Она обладает замечательным знанием публики и сцены. Ее спектакль «Блэз» шел в Театре Пушкина целых 18 лет. В «Мышеловке» режиссер доверила роли только молодым артистам театра, музыку написал известный композитор Николай Морозов.

Итак, в маленьком семейном отеле принимает первых посетителей милая семейная пара. Только все собираются, как начинается снежный буран. Хозяева отеля, их приятные и не очень приятные постояльцы, оказываются отрезанными от всего мира. Несколько дней им суждено провести вместе. Однажды в гостиной они найдут труп. Значит, убийца кто-то из них. Но это только классическая детективная завязка, за которой последуют очень странные события и совсем уж неожиданный финал. Удержитесь от искушения прочесть пьесу! Дождитесь нашей премьеры. Вы увидите все своими глазами. Совсем скоро… 28 января – премьера!

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