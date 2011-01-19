Народная артистка России Ольга ОСТРОУМОВА родилась и выросла в городе Бугуруслане Оренбургской области в простой семье, где было четверо детей. Первая роль в картине Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» сделала юную Ольгу любимицей миллионов советских зрителей. Потом была легендарная Женя Комелькова в фильме «А зори здесь тихие», картины «Любовь земная», «Судьба», «Гараж» и многие другие. Сейчас Ольга Остроумова большую часть своей творческой жизни проводит в Театре имени Моссовета, где она служит уже более четверти века.

- Ольга Михайловна, некоторые считают, что у вас очень гладкая, благополучная актерская карьера. Так и есть на самом деле?

– Мне грех жаловаться. Но ловлю себя на мысли, что мне редко доводилось сниматься у тех режиссеров, с кем бы я мечтала поработать. Вероятно, меня считали такой «очень советской актрисой». Снялась в фильмах у Евгения Матвеева, и все решили – «Она такая счастливая советская женщина!»

Много лет спустя, когда режиссер Генриетта Яновская выбирала актрису на роль Анфисы в спектакле «Вдовий пароход», ей говорили: «Зачем вам Остроумова? Она же такая благополучная, у нее двое детей, лауреат Государственной премии, всегда улыбается, у нее все хорошо!» А надо вам сказать, что я действительно всегда улыбаюсь. В меня это «внедрили» родители: ты ни в коем случае не должна показывать, что у тебя есть проблемы, неприятности –

это никому не интересно. В общем не хотели брать Остроумову на трагическую роль Анфисы. И тогда Генриетта Яновская сразила всех таким аргументом: «Да, но у нее муж еврей!» (Смеется.) Представляете, и это помогло – меня утвердили! И я сыграла одну из своих лучших ролей в театре.

– Что ж, тогда поговорим о вашем муже. Вместе с Валентином Гафтом вы составляете одну из самых красивых актерских супружеских пар…

– Мы уже долго вместе – 14 лет, что невероятно… После развода (со вторым мужем режиссером Михаилом Левитиным. – А.Г.) я года два прожила одна и внутренне была готова, что так будет и дальше, никого не искала. Когда мы встретились с Валей, толком даже не были знакомы, хотя когда-то вместе сыграли в фильме «Гараж». Много лет спустя, после съемок «Гаража», меня пригласили выступить, как бы сейчас сказали, на корпоративном празднике, в кафе, по случаю 8 Марта. Я не большая любительница подобных экспериментов, поэтому спросила: «А кто еще из актеров там будет?» «Гафт» – ответили мне. Я подумала: раз Гафт согласился, значит, все нормально. А ему, оказывается, позвонили и сказали, что будет Остроумова…

Праздник проходил в кафе «Фиалка» в Сокольниках, где прошли детство и юность Гафта. Была весна, и Валентин Иосифович предложил: «А может, мы с вами как-нибудь погуляем? Тут так хорошо. Я вам все покажу». Начались встречи, все так хорошо, даже романтично, но вдруг он пропал на четыре месяца. Я не звонила из гордости. Но подсознательно у меня было чувство, что это не конец. Сыгран первый акт, и наступил антракт. И вот раздался звонок: «В общем, я не могу без вас». Мне как-то сразу легко стало: «Давайте, – говорю, – начнем второй акт. Интересно, сколько он продлится и каким будет третий».

– У вас двое взрослых детей от предыдущего брака. Чем они сейчас занимаются?

– Дочка моя, тоже Ольга, тоже Ольга Михайловна, – актриса. Окончила курс у Петра Фоменко, он ее взял к себе в театр, одну из немногих учениц. Проработала два года и ушла к отцу Михаилу Левитину в его театр «Эрмитаж». Сын окончил историко-филологический факультет Российского гуманитарного университета, поработал немножко на «Эхо Москвы», сейчас ищет себя в качестве режиссера. Он талантливый, но такой мягкий, а режиссер должен быть еще и пробивным.

– Ольга Михайловна, вы относитесь к тем редким женщинам, что не скрывают свой возраст. Как вам удается сохранить красоту и здоровье?

– Нет никаких особых секретов, главное – стараюсь не есть после шести вечера. Только так, и никак больше. Я одно время располнела и очень страдала, мне даже неловко было играть 23-летнюю Елену Тальберг в спектакле «Белая гвардия». Но потом взяла себя в руки…

– А муж ваш такой накаченный! Правда, что Гафт до сих пор занимается фитнесом?

– Я ему купила тренажер, он у нас на балконе стоит. Когда у него спектакль, выйдет на балкон и усиленно качается. Ну я и смеюсь: «Неужели ты думаешь за один раз накачаться?!»

– В одном из интервью вы признались, что по утрам к вам лучше не подходить. Это правда?

– Точно, так и есть. Но, к сожалению, Валентин Иосифович это совершенно игнорирует. Я действительно утром люблю побыть одна, мне нужно время, чтобы толком проснуться. Хотя я вроде проснулась, умылась. А нетерпеливый Гафт открывает дверь и говорит: «Я тут кое-что сочинил, хочешь тебе прочитаю?» Я с ужасом сдерживаю себя: «Ну, давай, читай!» А у самой внутри все кипит… У каждого человека есть свои слабости. Мы все разные, слава богу.