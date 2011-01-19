Пятая лихорадка

Драматическая судьба телевизионного Пятого канала продолжается: ему опять уготовано обновление, четвертое по счету, начиная с 2004 года.

В 2004 г. на канал пришел менеджмент, связанный с новым губернатором Петербурга, забыл фамилию. Это был очень бодрый женский отряд безнадежных дилетантов, которые в телевидении не понимали вообще ничего. Поэтому с канала убрали всех вменяемых журналистов и набрали с улицы. Провели лихорадочный кастинг и взяли молодых людей, чьими фотографиями увешали бедный город, предвещая тому новое, небывалое «телевидение социального оптимизма».

На это ушло, говорят, более 7 млн. евро. Через год выяснилось, что молодые люди никуда не годятся, ибо журналистика – это профессия, кто б мог подумать-то. Началось второе обновление, нацеленное на то, что Пятый канал в будущем станет федеральным. Он и стал федеральным, оставаясь все тем же чучелом телевидения в натуральную величину. Поскольку никакой свободы слова в нем не предвиделось – отдельных городских смутьянов, если они даже случайно попадали в кадр, было приказано вырезать неукоснительно. Словом, здравствуй, Салтыков-Щедрин!

Потом произошли какие-то тектонические сдвиги, и канал с 2009 г. вообще стал чисто московским. И уже по Москве развесили огроменные плакаты с грядущими ведущими счастливой обновленной «пятерки». (Наверное, развешивание подобных постеров – удачный способ освоения бюджета. Всем надо жить и покупать квартиры в Ницце!) Как и почему Пятый канал потерял питерскую прописку, куда смотрел при этом губернатор, забыл фамилию, куда делись акции города, почему Петербург оставили без телевидения – не знаю и даже не знаю тех, кто это знает.

У меня только один громкий, гневный вопрос: а где архивы-то, у кого? Архивы Ленинградского телевидения за 60 лет? Передачи, хроника, спектакли, концерты? Кто отвечает за их сохранность? Да есть ли они вообще? Никакой информации.

Став московским, Пятый канал в лице А. Роднянского вместо свободы слова предложил аудитории «Свободу мысли». Которую вела замаскированная очками под интеллектуалку Ксения Собчак на пару с каким-то лысым перцем нетитульной национальности, с удивительно унылым и вместе с тем нахальным выражением лица. Мне объясняли, что это очень богатый человек, но даже очень богатый человек может купить эфир, но не зрителя.

Обновленный канал явно начал плохо – и плохо закончил. Три привлекающие внимание передачи – «Суд времени», «Картина маслом» и «Программа передач» – не могли заменить грамотной сетки вещания. Чего у Пятого канала не было и нет.

И вот в четвертый раз «мы наш, мы новый мир построим» и все тем же методом – прежний мир «разрушим до основанья, а затем…».

Пятый канал ушел под эгиду Первого канала, и в обществе возникают разные предположения насчет будущего лица этого разнесчастного, трижды обновленного – обнуленного телевидения.

Конечно, мы с вами понимаем, что за три «обнуления» имели место вероятные крупные хищения – но деньги уже уплыли, их не вернуть.

Но как было бы хорошо, чтобы вернулся здравый смысл и подсказал новому менеджменту, что не надо «махать руками». И обещать невыполнимое. Какое-то там небывалое «телевидение социального оптимизма» или «телевидение для умных».

Хватит лицемерить: телевидение – искусство для бедных. А бедным нужна честная, полезная, вкусная и здоровая пища, без роскоши и излишеств.

Самое простое и дешевое на ТВ – прямые эфиры. Давайте прямые эфиры с хорошими собеседниками. Найдите спокойных, серьезных журналистов. А главное – говорите правду! И к вам потянутся.