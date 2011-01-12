По-прежнему женатый

Актера Валерия ГАРКАЛИНА знают по ролям в фильмах: «Катала», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый» и многим другим. В последнее время на Валерия Борисовича свалилась куча несчастий. Два инфаркта, смерть любимой жены Катеньки. Мужское одиночество Валерия скрашивает дочка Ника и поездки в любимый Израиль.

- Валерий, всем известно, что вы человек позитивный. Как вам это удается в трагическом мире?

– В этой жизни мне очень многое приходилось делать вопреки и несмотря. Редко, когда я делал во имя и ради чего-то. Надеяться мне было не на кого, поэтому всегда рассчитывал только на собственные силы. Такая установка вызывает в человеке повышенный потенциал жизнеспособности. Неслучайно на войне нельзя заболеть ОРЗ. Врачи говорят, что это связано с экстремальной ситуацией, в которую погружается человек во время боевых действий. Резервные силы организма приходят на помощь и не дают заболеть детской болезнью.

– То есть окружающий мир вы воспринимаете как полигон военных действий?

– Я считаю, что мир очень похож на полигон. Посмотрите зимой на эти промозглые автобусы, на эти ненадежные самолеты, на бесконечные аварии… Разве это не военные действия? И редко когда затишье.

– Почему, на ваш взгляд, одни люди надоедают друг другу, а другие, преодолев трудности, продолжают жить дальше?

– Какое-то время с Катенькой мы жили не расписываясь. А потом я вдруг понял, что эта женщина навсегда. Я ничего не анализировал, это было как вспышка. Думаю, что если ждать подобного озарения, то долголетие семейной жизни обеспечено.

– Вы никогда в этом не сомневались?

– Были моменты, когда я позволял себе посмотреть в чужую сторону, но я всегда знал, что это бессмысленно. Потому что с Катенькой я навсегда. Я был в ее сладостном плену, и никакой рай мне был не нужен. Как-то я прочитал воспоминания жены Жерара Филиппа, который очень рано ушел из жизни. Она сказала, что с ним каждый день был не похож на предыдущий. Вот моя Катя была такой же. При всей своей внешней простоте она была очень мудрым человеком. Просыпаясь утром, я видел ее глаза, и она мне улыбалась. Я понимал, что сегодня будет солнечный день, потому что мое солнышко встало.

– В какой момент можно сказать, что жизнь продолжается?

– В момент смерти. Смерть не может победить жизнь. Для меня жизнь продолжается в моей дочери, в ее избраннике, в моих учениках, в работе.

– Может ли так случиться, что вы вновь влюбитесь и женитесь?

– Женщины меня любили и до Кати, и во время Кати, и после Кати. Одно лишь сознание того, что ты можешь быть любимым, заставляет тебя жить. Но у меня сейчас такое ощущение, что я женат. Нить, которая соединяла нас Катей, не порвалась, она просто вытянулась. И я ее очень остро ощущаю.

– Вы живете с дочерью Никой?

– С ней и ее молодым человеком. Они пока живут гражданским браком.

– Кто вам быт поддерживает?

– Ника. Она мамина дочка и теперь хозяйка дома. Дочь стала такой дубль-Катей. Еще Катины подруги обо мне заботятся. Гана, одна из них, часто приезжает ко мне и просто готовит.

– Правда, что вы всегда хотели дочку?

– Это так. Я человек очень нежный, и мне нужно постоянно кого-то тискать, целовать и чмокать. И если сына в 20 лет уже не потискаешь, то с дочерью такая ситуация не прекращается. Нике 27, но я до сих пор могу ее погладить или за что-нибудь ущипнуть. (Смеется.)

– В свое время вы сказали дочке, что она бездарная актриса. Сегодня вы довольны ее карьерой?

– Ника меня правильно поняла, не обиделась. И стала одаренным продюсером. Маленькая хрупкая девочка, тащит на себе груз капризных и взбалмошных певцов. Она их возит по фестивалям, за границу. Это огромная работа.

– Раньше вы злоупотребляли алкоголем. Говорят, что от алкогольной зависимости нельзя до конца избавиться…

– Даже если человек давно не пьет, то алкогольная зависимость от него никуда не уходит. Фобии и отклонения никуда не исчезают. Они просто загоняются внутрь и ждут своего часа. Поэтому я не пью вообще.

– Вы любите путешествовать. В какой стране вам уютнее всего?

– Особо остро я испытываю чувство гармонии в Израиле. Там изумительный климат, живописные пейзажи, там у меня много друзей. Это бывшие актеры, режиссеры, эмигранты. В Израиле живет мой учитель Леонид Иванович и его жена Ася. Я частенько их навещаю. Возможно, скоро я куплю в Израиле недвижимость на берегу моря. Я даже место уже нашел. Это в Кисарии, где когда-то жил Понтий Пилат. Там потрясающие пляжи.

– Вы из тех редких людей, про которых журналисты пишут только хорошее. А пагубные пристрастия у вас есть?

– Когда-то я был глуп и часто совершал недостойные поступки. А сейчас я живу с оглядкой на молодое поколение. Нужно помнить, что твое слово отзовется в сердцах твоих учеников. Я закален в борьбе со своим алкоголизмом и своими дурными привычками. Я ведь безумно много курил. И был наказан. Умер на две минуты. И когда понял, что вопрос только в этой сигарете, то сразу же бросил. Поэтому сегодня Валерий Гаркалин – это положительный во всех отношениях человек.