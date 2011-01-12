//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

По-прежнему женатый

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна НИКИШИНА ]

По-прежнему женатый

Актера Валерия ГАРКАЛИНА знают по ролям в фильмах: «Катала», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый» и многим другим. В последнее время на Валерия Борисовича свалилась куча несчастий. Два инфаркта, смерть любимой жены Катеньки. Мужское одиночество Валерия скрашивает дочка Ника и поездки в любимый Израиль.

- Валерий, всем известно, что вы человек позитивный. Как вам это удается в трагическом мире?

– В этой жизни мне очень многое приходилось делать вопреки и несмотря. Редко, когда я делал во имя и ради чего-то. Надеяться мне было не на кого, поэтому всегда рассчитывал только на собственные силы. Такая установка вызывает в человеке повышенный потенциал жизнеспособности. Неслучайно на войне нельзя заболеть ОРЗ. Врачи говорят, что это связано с экстремальной ситуацией, в которую погружается человек во время боевых действий. Резервные силы организма приходят на помощь и не дают заболеть детской болезнью.

– То есть окружающий мир вы воспринимаете как полигон военных действий?

Я считаю, что мир очень похож на полигон. Посмотрите зимой на эти промозглые автобусы, на эти ненадежные самолеты, на бесконечные аварии… Разве это не военные действия? И редко когда затишье.

– Почему, на ваш взгляд, одни люди надоедают друг другу, а другие, преодолев трудности, продолжают жить дальше?

– Какое-то время с Катенькой мы жили не расписываясь. А потом я вдруг понял, что эта женщина навсегда. Я ничего не анализировал, это было как вспышка. Думаю, что если ждать подобного озарения, то долголетие семейной жизни обеспечено.

– Вы никогда в этом не сомневались?

– Были моменты, когда я позволял себе посмотреть в чужую сторону, но я всегда знал, что это бессмысленно. Потому что с Катенькой я навсегда. Я был в ее сладостном плену, и никакой рай мне был не нужен. Как-то я прочитал воспоминания жены Жерара Филиппа, который очень рано ушел из жизни. Она сказала, что с ним каждый день был не похож на предыдущий. Вот моя Катя была такой же. При всей своей внешней простоте она была очень мудрым человеком. Просыпаясь утром, я видел ее глаза, и она мне улыбалась. Я понимал, что сегодня будет солнечный день, потому что мое солнышко встало.

– В какой момент можно сказать, что жизнь продолжается?

– В момент смерти. Смерть не может победить жизнь. Для меня жизнь продолжается в моей дочери, в ее избраннике, в моих учениках, в работе.

– Может ли так случиться, что вы вновь влюбитесь и женитесь?

– Женщины меня любили и до Кати, и во время Кати, и после Кати. Одно лишь сознание того, что ты можешь быть любимым, заставляет тебя жить. Но у меня сейчас такое ощущение, что я женат. Нить, которая соединяла нас Катей, не порвалась, она просто вытянулась. И я ее очень остро ощущаю.

– Вы живете с дочерью Никой?

– С ней и ее молодым человеком. Они пока живут гражданским браком.

– Кто вам быт поддерживает?

– Ника. Она мамина дочка и теперь хозяйка дома. Дочь стала такой дубль-Катей. Еще Катины подруги обо мне заботятся. Гана, одна из них, часто приезжает ко мне и просто готовит.

– Правда, что вы всегда хотели дочку?

– Это так. Я человек очень нежный, и мне нужно постоянно кого-то тискать, целовать и чмокать. И если сына в 20 лет уже не потискаешь, то с дочерью такая ситуация не прекращается. Нике 27, но я до сих пор могу ее погладить или за что-нибудь ущипнуть. (Смеется.)

– В свое время вы сказали дочке, что она бездарная актриса. Сегодня вы довольны ее карьерой?

– Ника меня правильно поняла, не обиделась. И стала одаренным продюсером. Маленькая хрупкая девочка, тащит на себе груз капризных и взбалмошных певцов. Она их возит по фестивалям, за границу. Это огромная работа.

– Раньше вы злоупотребляли алкоголем. Говорят, что от алкогольной зависимости нельзя до конца избавиться…

Даже если человек давно не пьет, то алкогольная зависимость от него никуда не уходит. Фобии и отклонения никуда не исчезают. Они просто загоняются внутрь и ждут своего часа. Поэтому я не пью вообще.

– Вы любите путешествовать. В какой стране вам уютнее всего?

– Особо остро я испытываю чувство гармонии в Израиле. Там изумительный климат, живописные пейзажи, там у меня много друзей. Это бывшие актеры, режиссеры, эмигранты. В Израиле живет мой учитель Леонид Иванович и его жена Ася. Я частенько их навещаю. Возможно, скоро я куплю в Израиле недвижимость на берегу моря. Я даже место уже нашел. Это в Кисарии, где когда-то жил Понтий Пилат. Там потрясающие пляжи.

– Вы из тех редких людей, про которых журналисты пишут только хорошее. А пагубные пристрастия у вас есть?

– Когда-то я был глуп и часто совершал недостойные поступки. А сейчас я живу с оглядкой на молодое поколение. Нужно помнить, что твое слово отзовется в сердцах твоих учеников. Я закален в борьбе со своим алкоголизмом и своими дурными привычками. Я ведь безумно много курил. И был наказан. Умер на две минуты. И когда понял, что вопрос только в этой сигарете, то сразу же бросил. Поэтому сегодня Валерий Гаркалин – это положительный во всех отношениях человек.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич днем в воскресенье, 18 августа, сообщил, что Россия абсолютно не боится сильной и единой Украины, а наоборот – заинтересована в этом.

//В мире

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой".

//новости партнеров

//Политика

Политолог объяснил потерю интереса россиян к парламентским выборам

Политолог объяснил потерю интереса россиян к парламентским выборам

Ранее социологи зафиксировали падение интереса россиян к выборам в Госдуме. Согласно проведенному опросу, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на думских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать.

//Наука

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М". Углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ранее поставляла британская компания.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что мигрантов начнут лишать статуса беженцев, если те будут слишком часто ездить на родину. Зеехофер подчеркнул, что в первую очередь это касается мигрантов из Сирии.

//Интервью

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Парижанка, многолетнее лицо Chanel №5, великолепная актриса, любимая женщина (когда-то) Жерара Депардье. И это все Кароль Буке. Французские коллеги утверждают, что он очень капризна и не жалует журналистов. Имеет полное право! Впрочем, спасибо коллегам из Парижа, нам удалось немного побеседовать с Дивой.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

АктрисаКристина Асмус опубликовала фотоотчет после отпуска на Мальдивах. По признанию артистки, на море она предпочитает загорать, а не плавать. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл"

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Под Волгоградом в ДТП погибли мужчина и двухлетняя девочка

Под Волгоградом в ДТП погибли мужчина и двухлетняя девочка

Под Волгоградом в результате аварии погиб мужчина и двухлетний ребёнок. Также пострадали пятеро человек, среди которых двое детей дошкольного возраста, сообщил представитель управления МВД по региону Антон Корнаухов.

//Общество

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, подзреваемого в убийстве пятерых родственников. Тела шести человек, в том числе 16-летнего школьника, были обнаружены в селе Патрикеево.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится нескоро

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится нескоро

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

//Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы.

//Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление арбитров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление арбитров

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак извинился за оскорбление бригады арбитров свое после игры шестого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала о "правильной" жизни

Собчак рассказала о "правильной" жизни

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками своими размышлениями о «правильной» жизни. По мнению звезды, спокойная жизнь является скучной.

//Общество

Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

В Самарской области в результате падения легкомоторного самолета ЯК-55 погиб пилот. Погибшему мужчине было 49 лет. Установлено, что самолет совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в с. Подстепки.

//Политика

Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил незамеченным недавнее заявление постпреда Украины при Совете Европы о том, что страна постепенно теряет главные признаки государственности.

//Новости партнеров

//Происшествия

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

//Общество

В России возместят расходы иностранных киноделов

В России возместят расходы иностранных киноделов

В России планируют выделить почти четыре миллиарда рублей на возмещение затрат зарубежным компаниям, которые решили снимать фильмы в России, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

//В мире

Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Грузинский политик Нино Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из состава Содружества независимых государств (СНГ). По ее словам, нахождение Грузии в СНГ не ущемляло суверенитет страны.

//Шоу-бизнес

Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Старшая дочь покойной Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала памятник, который семья установила на могиле актрисы. Анна рассказала о памятнике маме. Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище.

//Происшествия

На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена в воскресенье, 18 августа, произошел сбой. Инцидент, согласно последним данным, это случилось из-за падения пассажира на рельсы.

//Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Поклонники актрисы Любови Толкалиной с огромным удовольствием рассматривают ее фотографии в Инстаграм. Фотографии на берегу Черного моря в Крыму особенно порадовали фолловеров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую
2

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь
3

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем
4

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети
5

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры