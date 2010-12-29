Наследники Басе

11 декабря 2010 г. в Овальном зале Библиотеки им. Ленина были оглашены результаты Третьего Всероссийского конкурса хайку. Этот конкурс организован редакцией альманаха «Хайкумена» (издание Российского института культурологии) и Отделом японской культуры Japan Foundation. Конкурс проходил в рамках ежегодного фестиваля «Японская осень» с 15 июня 2010 года. На конкурс было прислано 3100 работ. В жюри конкурса вошли японисты, литературоведы, поэты и теоретики хайку. Члены жюри не ограничились только оценками произведений, но и сопроводили лучшие, по их мнению, тексты комментариями.

Призеры конкурса хайку

июньская ночь

только начнешь о вечном

светает

Лада Турбина (Tokeda),

Москва

***

мельничный пруд.

дремлет по брюхо в воде

дряхлая лошадь

Борис Тихомиров, Москва

***

солнце к зениту

торопливо катит жук

шарик навоза

Бата Мухараев, Элиста

Краткая вечность

Начиная с VIII в. с появлением письменности японский гений находит себя в краткости. Сначала существовали пятистишия вака, или танка, которые вмещали самые разные смыслы в пять строк и 31 слог. Затем появляются еще более короткие стихи хайку, в них всего три строки и 17 слогов. Оказывается, внутреннее пространство хайку бесконечно. В нем: бушующее море, высокие горы, небеса, луна и солнце, течение времени, а главное – человеческие чувства. Мудрец говорил: «Кто видел времена года, тот видел все». Круговращение времен года непременно присутствует в поэзии хайку. Великий поэт Мацуо Басе считал, что в каждом подлинном хайку должно быть сочетание и борение «вечного и сиюминутного», «постоянного и временного». Не знаю, ведали ли об этом принципе русские хайкаисты, но интуитивно такое противопоставление вечности и мимолетности присутствует во многих русских хайку. Русские хайку писать очень трудно, ведь жанр этот слишком слит с японской образностью, ощущением японской природы, которая не похожа на русскую.

перышко с крыла

медленно-медленно

падает снег

Ольга Черных (olala),Львов, Украина

В этом стихотворении воплотился принцип «каруми» («легкости»), который Басе превозгласил как главный принцип поэзии хайку. Легкость перышка подчеркивается легкостью медленно падающего белого снега. К тому же создается картина «белое на белом», где только оттенки позволяют различить разные вещи.

июньская ночь.

только начнешь о вечном –

светает

Лада Турбина (Tokeda), Москва

Противопоставление вечного и сиюминутного – главная цель хайку, так считал Басе. Здесь они как бы поменялись местами – краткость июньской ночи – вечна, она повторяется из года в год, а разговоры о вечности преходящи, сиюминутны. Здесь удачно обыграна короткая северная ночь, каких в Японии не бывает.

расплескивая

лакает собака луну

в маленькой луже

Филмор Плэйс, Минск, Беларусь

Многие японские поэты считали, что отражение луны прекраснее, чем сама луна. Лакающая собака – образ юмористический, придающий особенный вкус этому стихотворению.

русский, немец и француз…

никого.

старая смоленская дорога.

Петр Савченко, Москва

Это стихотворение понравилось бы другому великому поэту хайку – Масаока Сики. Пытаясь провести реформу поэзии, он настаивал на том, что новые хайку должны не только отображать один момент настоящего, а обращаться к прошлому и будущему. Таких хайку в традиции насчитывается очень мало, тем драгоценнее эти редкие образцы.

Елена ДЬЯКОНОВА

Важные детали

Третий Всероссийский конкурс хайку порадовал не только своим масштабом, но и высоким уровнем. Хороших стихотворений оказалось много, и выбрать из них лучшие было трудно.

Хайку представляет собой особый вид поэтического мышления, которое оказалось настолько притягательным для людей, воспитанных на европейской поэзии, что многие не устояли перед искушением попытаться взглянуть на мир иначе. Это удалось далеко не сразу. Еще в девяностых годах ХХ века русскоязычные хайку были сопоставимы с японскими только по форме. По существу же они не имели ничего общего. Однако за последние двадцать лет ситуация резко изменилась. Все больше появляется стихов, достойных именоваться настоящими хайку, и нынешний конкурс ярко это продемонстрировал.

Попытаюсь проиллюстрировать это на примере некоторых из представленных на конкурс стихотворений.

капля дождя

качается на паутине

бабье лето

Манэкинэко, Владивосток

Одним из основных признаков японского трехстишия хайку можно считать присутствие в стихотворении детали, через которую раскрывается душевное состояние поэта. Здесь эта деталь – качающаяся на тонкой паутине и готовая упасть капля – так и видишь, как она сверкает на солнце в неожиданно теплый осенний день. Она так же недолговечна, как стремительный всплеск бабьего лета. Слитность того и другого подчеркивается еще и грамматической неопределенностью стихотворения: строка «качается на паутине» может быть отнесена в равной степени и к капле, и к бабьему лету.

Старое платье.

В самое сердце кольнула

хвоинка сухая...

Вероника Ваноза,

Карлови-Вари, Чехия

Это стихотворение тоже построено на детали – сухой хвоинке. Укол случайной хвоинки пробуждает давние, забытые воспоминания. За этой хвоинкой – целая драматическая история, причем вовсе не обязательно одна и та же у автора, и у читателя.

Прекрасно, с моей точки зрения, стихотворение:

отец

молчит как всегда

могильный камень

Wetlin, Москва

В нем за конкретностью бездушного могильного камня угадывается и скрытая душевная боль, и глубокая личная драма.

солнце к зениту

торопливо катит жук

шарик навоза

Бата Мухараев,

Элиста

Стихотворение построено на контрасте двух катящихся шаров – солнечного и навозного. Противопоставление высокого и низкого, небесного и земного – вызывает ощущение многообразия мира и одновременно – его единства. Торопливость жука, старательно выполняющего свое земное предназначение, не менее значительна, чем работа солнца.

Т. СОКОЛОВА-ДЕЛЮСИНА

Выйти из времени

Отрадно, что русские «хайдзины» с каждым новым конкурсом приближаются к сути хайку, преодолевая соблазн просто блеснуть оригинальностью в «легком» трехстишии и находя в себе силы и удивиться тайне бытия, и одновременно проникнуться искренним к ней сочувствием.

В нынешнем конкурсе мне запомнились такие строфы:

мельничный пруд.

дремлет по брюхо в воде

дряхлая лошадь

Борис Тихомиров, Москва, Россия

В этом тексте есть феномен остановленного времени – все предельно конкретно и одновременно как бы выключено из привычного потока жизни. В этот текст очень легко «войти» и пребывать там столько, сколько необходимо только для вас и только сейчас.

вечерняя пробка

в зеркале заднего вида

бегущие облака

Елена Шастина (shen),

Новосибирск, Россия

Узнаваемая картина, в которой сошлись свобода и несвобода – суетная жизнь современного города и вечное бытие облаков, словно приплывших с неба Аустерлицкого сражения, где их увидел князь Андрей Болконский.

не перепутать бы

на детском рисунке

красавица и чудовище

Павел Воронцов (Ли Бао),

Новосибирск, Россия

Блестящий образец хайкайного юмора, «отстраняющего» наши стереотипы. Так и видишь эти «каракули», и даже лицо ребенка, который старательно выводит свой уникальный мир красоты и страха, непонятный взрослому.

время завтрака

потирает ладошки

сонная муха

Катерина Шмидт,

Реген, Германия

аромат кофе

на кухню входит

заспанная кошка

Олег Юров (Тэнгу),

Донецк, Украина

За привычной картинкой утра внимательному читателю откроются сказочные миры Андерсена, Экзюпери и Миядзавы Кэндзи, где человек не одинок в своей Вселенной.

как ярки стали

простые одежды бродяги

первый снег

Олег Устинович,

Минск, Беларусь

медленная вода

шевелю веслом

звезды

Катерина Ерошина (Esther) ,

Минск, Беларусь

Еще два наглядных примера того, как реальность в хайку норовит вытеснить книжный текст.

Желаю успехов нынешним и будущим российским «хайдзинам»!

Виктор МАЗУРИК

Справка «АН» Хайку – национальная японская форма поэзии, жанр поэтической миниатюры. Традиционно – это 17-сложное стихотворение, состоящее из строк в 5-7-5 слогов.

Слово о взгляде и взгляд на слова

У нас случилось то, что уже случилось в других странах, где биржевые сводки, курсы валют затмили небо и его капризы. Про погоду мы теперь узнаем не кожей, а из догадок метеорологов. На наших глазах желание предсказуемости мира побеждает непредсказуемость поэтического слова. Но потребность в удивлении преодолена все-таки не до конца. Разборчивый взгляд поэта выхватывает из повседневной мороси яркие пятна и точки.

снова снегопад...

все ниже и ниже

деревья

Вера Бородина, Санкт-Петербург

Японские сочинители хайку были людьми из народа, они видели не только высокое Небо, но и тех людей, которые проживают под ним. Этот демократический заряд передался и нашей земле, где жизнь всегда была полна контрастами и эмоциями, жестокостью и состраданием.

руки старушки

нехотя отдают

проданные цветы

Олег Юров (Тэнгу), Донецк, Украина

Взгляд поэта не тупится о медь, стихии и камень лишь шлифуют его.

медный всадник

встречаются на ступенях

волны и ветер

Алексей Фан, Санкт-Петербург

Жизнь – всегда жизнь, на любом своем отрезке она содержит полный ассортимент приобретений и утрат. Видеть малость огромного и огромность малого – не в этом ли состоит мудрость?

одинокая муха

в куске янтаря

влипла в историю

Виталий Чипиженко, Харьков, Украина

Поэзия – это процесс превращения мути в слова. Поэт очищает ее и превращается в слова сам. Мацуо Басе как-то сказал, что хотел бы после смерти стать камнем. Скажу своим словом, что из этого получилось.

Никакого мяса –

только кости и кровь,

только гора и вода.

Пусть города

вздымаются плотью

и дымится в котлах жратва,

только дымка туманит глаза.

Хотел стать камнем –

превратился в слова.

Александр МЕЩЕРЯКОВ

Редакция благодарит за помощь посольство Японии в Москве и лично заведующего информационным отделом посольства г-на Акира Имамура.