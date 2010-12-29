- Уходящий год заканчиваю в Париже, куда я приехала на пробы французского кино. Как любая актриса, я суеверна и поэтому не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что это очень интересный проект с мировыми кинозвездами.

В Париже оказалась в близкой мне среде художников, поэтому здесь мне хорошо и благостно. В новогоднюю ночь мы с Лерой, моей старшей дочерью, скорее всего, пойдем к кому-нибудь в гости. Младшие дети Богдан и Александра остаются с бабушкой.

Прошлый Новый год я встречала среди индейцев в горах Перу. Это было незабываемо.

Снегурочкой я была на 4-м курсе ГИТИСа. Мы играли спектакль для детей актеров. Роль Снегурочки пришлась мне по душе.

Мои младшие дети под Новый год ждут, что Дед Мороз принесет им подарки. Например, Богдан хочет, чтобы Дедушка Мороз подарил ему робота. Поэтому я заранее попросила его папу (Эдуарда Лимонова), чтобы тот устроил для детей Деда Мороза с мешком подарков, из которого появился бы долгожданный робот. А я уж вернусь к детям с подарками к православному Рождеству. Дочке Лере я подарю то, что она сама захочет. Ей 18 лет, а в этом возрасте очень специфические желания. Если говорить обо мне, то хотелось бы, чтобы наконец-то решилась жилищная проблема нашей многодетной семьи. Это был бы лучший подарок для нас всех.

Желаю всем, чтобы вы берегли и любили своих близких, чтобы никогда не обманывали надежды друг друга. И самое главное – мира!