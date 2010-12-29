Мы ни на что не влияем

Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН – народный артист России. Режиссер, сценарист, актер. Депутат Госдумы, руководитель киностудии «Вертикаль», в Доме кино провел премьерный показ нового фильма «…В стиле джаз». Это стало поводом поговорить о жизни вообще и о проблемах кинематографа в частности.

- Вы со своим фильмом проехались по Сибири. Какие впечатления?

– Сибирь не так испорчена, как столица. И люди там более образованные. Я же не в первый раз туда ездил. Что-то меняется к лучшему, а что-то к худшему. Обезьянничанья все больше, например. Заходишь в ресторан, а там в меню смесь французского с нижегородским. Украинские вареники с фуа-гра. Почему не написать просто: с гусиной печенкой? Простое исконно русское блюдо.

– А чем из горячительных напитков потчуют в Сибири?

– Как везде. Водкой.

– Кстати, о спиртном. Сейчас проводится программа по ограничению продажи спиртных напитков. Как вы к ней относитесь? Будут ли меньше пить?

– Все получится наоборот. Начнут гнать самогон. Который по вкусу, кстати, лучше, чем эта поганая водка. Такое уже было. Ночью не продавали. Люди тратили время, ездили на вокзалы, на какие-то точки, где бабки торговали. А это только вырабатывает цинизм в обществе и неуважение к власти. Если мужики захотят выпить, можете быть спокойны, они найдут.

– А вы сами часто бываете в магазине?

– Я в магазины не хожу. У меня для этого дела жена приспособлена.

– Скоро милиция будет переименована в полицию. Не скажется ли это на популярности фильма «Место встречи...»? И вообще, что даст эта реформа?

– На популярность фильма это никак не повлияет. Но, если говорить о реформе, не вижу смысла в лишних тратах бюджетных денег. Что, скажем, изменилось, когда ГАИ переименовали в ГИБДД? Ничего. Только средства потратили. Разве там стали меньше брать взяток? Коррупция – явление в нашей стране неискоренимое.

– Почему?

– Потому что нет законов, которые бы устрашали. Нужно отменять мораторий на смертную казнь. И выносить строгие наказания за взяточничество. Уголовное наказание с конфискацией имущества. И все прекратится. Сталин – это ужасно. Но при Сталине не было коррупции. В Белоруссии тоже ее нет. Потому что боятся…

– А нет опасности, что начнут любого «неугодного» сажать?

– Хватило бы статьи «с конфискацией имущества». Только страх потерять все наворованное остановит. В Китае тоже есть коррупция, но совсем в других масштабах. Там за взятки ставят к стенке и берут на лапу только совсем уж отмороженные хапуги. И в Америке – наказание будь здоров. Срок, эдак, лет на 90 припаяют, во всяком случае, – 30 точно дадут. А у нас?! Он украл миллион. Ну получит 8 лет. Два года отсидит. И никто ничего не конфискует. Вернется с зоны обеспеченным человеком. Такая вот картина маслом.

– А Дума об этом думает?

– Если бы Дума думала о коррупции, давно бы появились законы. При том отношении к преступности, которое у нас существует… это НЕПОБОРИМО.

– Сегодня СМИ, политологи говорят о тандеме Медведев – Путин. Они соперники или противники?

– Не знаю, противники ли они. Но совершенно ясно, что это слаженный дуэт. Хорошо это или плохо – другой вопрос.

– Говорят, что международный авторитет России растет. Это так?

– Отчасти да, во всяком случае, он сейчас больше, чем при Ельцине.

– А почему же в стране социальные программы не реализуются?

– Потому что везде повальное воровство. Преступность не даст осуществиться реформам. А как с ней бороться? Наказывать строго. И не так, чтобы одним было можно, а другим нет. Спрашивается, почему завод можно украсть, а мешок картошки нельзя? Получается такая логика: если хочешь остаться безнаказанным, укради миллиард. Потому что откупишься.

– В Москву пришел новый мэр. Как он вам?

– Он – трудяга. Это по биографии видно. Но вряд ли он сможет что-то сделать по причинам, мною только что перечисленным. Пока Медведев и Путин не поймут, что только страхом можно остановить воровство, ничего не изменится.

– Вы ведь влияете на реальную политику.

– Ни на что мы не влияем.