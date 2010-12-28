Новые постановки театра Ленком неизменно вызывают неподдельный интерес и большие ожидания театральной публики. В нынешнем сезоне первой премьерой театра стала «Аквитанская львица» – переименованная историческая драма американского писателя Джеймса Голдмена «Лев зимой».

Над спектаклем в Ленкоме начинал работать болгарский режиссер Александр Морфов, но по каким-то причинам до конца работу не довел. Тогда включился известный кинорежиссер Глеб Панфилов, уже поставивший в прошлом на сцене Ленкома два других спектакля: «Гамлет» и «Сорри».

Пьеса претерпела серьезные сокращения. Жесткая борьба за власть, обман и ложь – все это делает спектакль динамичным и напряженным.

Впервые зритель видит Алиенору, когда из заточения, где ее держит супруг Генрих II Плантагенет, королеву привозят в замок Шенон. Сам король живет в замке с молодой любовницей Эллис – принцессой Франции. По версии автора пьесы, это бывшая воспитанница Алиеноры, что делает ситуацию королевы еще более болезненной.

В канун Рождества отец должен выбрать из троих сыновей своего наследника – будущего короля. Каждый из братьев жаждет заполучить этот титул и ненавидит двух других, видя в них опасных соперников. Они ведут нескончаемую борьбу за власть, плетут изощренные интриги. В этом братья похожи, хотя характеры у них совершенно разные.

Волевой и властный старший сын Ричард – любимец матери (Сергей Пиотровский). Малодушный, никчемный и предательски трусливый Джон (Игорь Коняхин), на которого ставит отец. И наконец, средний сын – Джеффри (Дмитрий Гиз­брехт). Пожалуй, самый хитрый и опасный.

Сам король Генрих II Плантагенет в исполнении Дмитрия Певцова – это зрелый правитель, монарх и отец. Владелец огромной империи. Он должен быть уверен, что она не падет. Что «жадная троица» его сыновей не растащит ее по кускам. Перед нами – интригующий монарх, тонкий политик, отважный воин.

Хотелось бы порадоваться за Дмитрия Певцова. Этот известный артист предстает в спектакле зрелым мастером, которому подвластны тайны актерской профессии. Ему веришь и когда он признается в любви к принцессе Эллис, и когда тревожится о целостности своей страны. А в одной из последних сцен спектакля, когда Генрих заносит меч над головой сына-предателя и рука с мечом зависает в воздухе, а потом обессиленно опускается, актер поистине достигает пика трагизма. Это самый сильный момент спектакля, когда зрительный зал замирает в оцепенении.

Главная героиня спектакля – властная и самолюбивая Алиенора в исполнении блистательной Инны Чуриковой – вынуждена терпеть обиды и оскорбления, которые наносят ей самые близкие – муж и сыновья. Но у нее есть и своя «броня»: ее ум, умение владеть собой и плести интриги. За маской невозмутимости она остается гордой и уверенной в себе, знает все уловки своего супруга, но не перестает его любить.

Спектакль выстроен таким образом, что, несмотря на внешнюю отчужденность, взаимные уколы и язвительные реплики, внутренняя нить между супругами не разорвана, между ними существует прочная связь.

Любовница короля – юная французская принцесса Эллис (Алла Юганова) прекрасно сознает, что она всего лишь пешка в большой дворцовой игре.

В целом спектакль Ленкома убедителен и динамичен. Мы можем наблюдать любовь и ненависть, искренность и притворство – психологическую достоверность характеров. Все это создается талантливым актерским ансамблем, где каждый не сам по себе, а в единстве с другими персонажами.

Несколько неожиданным и не слишком убедительным представляется финал, когда семейство воссоединяется. Подобная метаморфоза не кажется правдоподобной.



