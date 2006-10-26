Негламурные истории от Маши Трауб

Маша Трауб - известная журналистка - виртуозно владеет словом и умеет писать убедительно и живо обо всем на свете. Ее проза - очень искренняя и личная, и именно этим она привлекательна. А ее книги - великолепный образец по-настоящему хорошей прозы. В новую книгу вошли две увлекательные повести: «Собирайся, мы уезжаем» и «Глянец».

В ироничных и одновременно добрых и теплых повестях Маши Трауб отражается наша жизнь без прикрас, но и без трагедий. Героини писательницы - наши современницы, успешные женщины, отлично понимающие, что у глянца есть, увы, оборотная сторона, и мучительно ищущие ответ на вопрос: «Как стать счастливой?» Это молодые горожанки, жены, матери и любовницы, немного запутавшиеся, но стойко верящие в чью-то улыбку и надеющиеся на чудо.

У Маши Трауб есть уникальный писательский талант сочувствия и сострадания своим героям. По поводу создания новой книги она говорит так: «Я работала в основном с мужчинами. Начальни-ки - мужчины, коллеги - мужчины. Умные, образованные, циничные... Я привыкла молчать и слушать, потому что только так можно было научиться профессии. Вечерами в кафе с подругами я тоже чаще всего молчала и слушала. В жизни подруг происходили События с большой буквы. Мое любимое развлечение - угадывать сценарные ходы в кино. Смотреть фильм и придумывать, что будет дальше. С историями подруг хотелось сделать так же. Придумать им других мужчин и другие романы. Я попробовала...»

Объектом литературных наблюдений автора становятся простые люди с их радостями, горестями, одиночеством, влюбленностью, несбывшимися мечтами и сбывшимися страхами. Необычное сплетение обычных судеб, доверительная теплота интонаций, захватывающие истории - все это способно сделать книгу Маши Трауб «Собирайся, мы уезжаем» настольным чтением для тех, кто ценит хорошую прозу.