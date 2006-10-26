Театральный партхозактив

Все опрошенные нами свидетели отметили, что на съезде театральных деятелей практически отсутствовали узнаваемые лица: актеры и режиссеры, руководители извест­ных театров. Ни Табакова, ни Волчек, ни Фоменко, ни Додина, ни Яновской, ни Виктюка, ни Райхельгауза, ни Трушкина, ни Арцибашева... А те, кто заходил ненадолго, вроде Марка Захарова или Константина Райкина, не приближались к трибуне.

Никакой молодежи, разумеется. Никаких бунтовщиков и несогласных. Впервые за долгие годы исторического «русского спектакля» никто не рвал из рук микрофона, не произносил пламенных речей, не читал воззваний. Впрочем, средний возраст делегатов съезда - 57 лет - вполне оправдывал подобную мудрую осторожность: съездов много, а сердце, извините, одно.

Не было и высокопоставленных лиц из правительства. Выступил Михаил Швыдкой, было обещано выступление министра культуры Александра Соко­лова - но тот, как оказалось, уже уехал и выступать даже и не собирался.

Александр Калягин пообещал, что все будет хорошо, и в правительстве учтут все пожелания театральных деятелей касательно новой реформы. Здания и финансирование не отберут. После чего его выбрали председателем на новый пятилетний срок. Других значимых претендентов не было. Когда объявляли результаты голосования (162 голоса из 169), зал в едином порыве встал и зааплодировал...

По словам члена питерской делегации, руководителя театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова, творческие вопросы на съезде не поднимались и основным настроением явилась прочная, здоровая скука, похожая на ту, что в прежние времена сопровождала мероприятия партхозактива. Тихие, погасшие люди не проявляли никакой активности и ни одного запоминающегося, яркого выступления не прозвучало.

На съезд забрел драматург Михаил Шатров, прославившийся в перестройку своими публицистическими пьесами из советской истории. Окинув опытным взглядом происходящее, Шатров сравнил нынешний пятый съезд театральных деятелей и... ХIХ съезд КПСС, на котором царило редкое единодушие и сплоченность рядов. «Но это значит что?» - спросил соседей бывалый драматург. «А что это значит, просветите?» - полюбопытствовали соседи.

- Это значит, что впереди - ХХ съезд! - коварно усмехнулся автор пьесы «Дальше... дальше... дальше!».

Большой оптимист.



