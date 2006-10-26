Что происходит на «Первом»?

№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Лолита Милявская (работала над озвучиванием сериала «Секс-символы»): «Всего будет 12 программ, в каждой из них представлены 25 самых сексуальных звезд в одной из номинаций (кинозвезды, рок-звезды, блондинки, герои боевиков и т.д.). Для меня самое главное, что среди этих людей нет ни одного неталантливого человека. После работы над сериалом я поняла, что сексуальность человека зависит даже не от возраста, а прежде всего от его ума и таланта. Внешность поддается «тюнингу». Как и у нас, у них, то есть у голливудских звезд, есть возрастная проблема - актеров и ведущих «за 40» стараются списывать. Но это не так-то просто, потому что настоящих звезд очень мало и возраст их не портит. Я сама дважды была победительницей в номинации «секс-символ года», переступив рубеж 40 лет».

