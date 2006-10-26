Огненный адвокат

- Павел, вы преуспевающий адвокат, публичный человек, но до сих пор продолжаете вести «Час суда». Зачем вам это нужно?

- Я могу в любой момент покинуть передачу, проблемы здесь нет. Просто меня не отпускают те самые две тысячи писем в неделю, которые приходят в редакцию. В каждом из них горе, обиды, проблемы, отчаяние. Вот мы и пытаемся (пусть кому-то и кажется, что это шоу) объяснить, что справедливость есть.

- Дорого вы обходитесь каналу Рен-ТВ? У вас, наверное, большие гонорары?

- Странный вопрос, я никогда никаких гонораров с каналом не обсуждал. Я зарабатываю в другом месте и другим способом - веду адвокатскую работу, сам хожу в суды, пишу книги, преподаю в трех вузах.

- Сколько времени у вас отнимает работа на ТВ? Ради этого вам приходится отказываться от интересных дел?

- На съемки я трачу всего 4 дня в месяц и стараюсь делать это по выходным. Спасибо съемочной группе, которая понимает мою занятость и идет навстречу, работая с утра до вечера. За четыре дня приходится снимать по 70 дел.

- В передаче вы выступаете в качестве судьи. Эта роль пришлась вам по вкусу?

- Для адвоката вполне естественно выступать в роли судьи, самые лучшие третейские судьи во всем мире - это бывшие или действующие адвокаты. В Древнем Риме все юристы-законники могли выступать в разном качестве: сегодня обвинять, завтра - защищать, а через пару дней и судить.

- А было так, чтобы судьи про вас говорили: «Вот Астахов решил в судью поиграть...»

- Было по-разному. Но спустя два года после выхода программы мнения поменялись. Абсолютное большинство относится к нашему проекту положительно. Я слышал хорошие отзывы о нашей программе и от руководителей Генпрокуратуры, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Конституционного суда, Мин­юста, Администрации Президента, Прави­тельства России. Чего же еще желать?

- Правда, что некоторые судьи после просмотра передачи пытаются копировать ваш ТВ-образ?

- Это так. Вот уже несколько раз в наших судах я сталкивался сам с собой. Судьи стараются не ударить в грязь передо мной и ведут процесс идеально, по всем канонам и правилам. Это приятно, достойно и эффективно. Пусть лучше так поступают, чем «назло» и «вопреки». Недавно в Волгограде, где я веду дело мэра города, председатель­ствующий судья, удивленно посмотрев на мое адвокатское удостоверение, сказал: «А я-то был уверен, что вы судья!» Самое забавное и курьезное - это рассказы коллег-судей о том, как каждый второй недовольный участник процесса начинает возмущаться и требовать «передать дело для рассмотрения в суд Астахова». Жаль, не всегда это возможно.

- Вам по вкусу ваша популярность?

- Я ее не распробовал. Я начал практиковать в апреле 1993 года, а уже в июне появились статьи о проведенных мною процессах. Влияние любого правозащитника увеличивается пропорционально количеству выигранных дел. Журналисты начинают интересоваться - как же так вдруг произошло, что человек отсидел под стражей девять месяцев и вдруг его - бац! - и выпустили?

- Про вас говорят, что вы обожаете создавать прецеденты в адвокатской и судебной практике?!

- Мы создали несколько прецедентов в авторском праве, например, впервые признали незаконной премьеру знаменитого фильма на федеральном канале. Добились от одной из самых крупных страховых компаний выплаты возмещения вреда спустя пять лет по истечении договора страхования. Доказали право писательницы Дарьи Донцовой писать о том, что она считает нужным. Мы обеспечиваем полную юридическую защиту программы «Контрольная закупка» на Первом канале, помогаем руководству Счетной палаты в вопросе защиты интересов России при реализации проекта «Сахалин Энерджи»...

- Вы самому себе нравитесь?

- Я далеко не идеален. Мне не нравится, что я с трудом говорю «нет». А иногда это очень нужно. Мне не нравится, что я часто позволяю ездить на мне, ведь по году я Лошадь, правда, огненная. Поэтому, наверное, иногда могу взбрыкнуть так, что мало никому не покажется.